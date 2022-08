El difunto cantante Michael Jackson nació un 29 de agosto de 1958 en Indiana (Estados Unidos). | Fuente: AFP

Un 29 de agosto como este lunes, la estrella del pop Michael Jackson nació en Indiana (Estados Unidos). Habría cumplido 64 años, pero en junio de 2009 falleció a los 51. Por su cumpleaños, sus hijos Prince y Paris le rindieron un homenaje desde sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el hijo mayor del 'Rey del Pop', cuyo verdadero nombre es Michael Joseph Jackson Jr., publicó un carrusel de fotografías inéditas en el que aparece con su papá y sus hermanos, Paris y Bigi.

En la leyenda de su publicación, Prince escribió: "¡Feliz cumpleaños al más grande! Te extraño más y más, pero te amo más y más cada día". Y no solo eso: en su sección de historias de la mencionada red social, también compartió imágenes y videos de la carrera de Michael Jackson.

Michael Jackson en la memoria de Paris

Por su parte, Paris Jackson, quien actualmente tiene 24 años, publicó asimismo en su cuenta de Instagram una fotografía en la que era una niña pequeña y besa a su padre. "HBD", escribió en la descripción, como abreviatura en inglés de "Feliz cumpleaños", junto a un emoji de corazón.

Hace una semana, la segunda hija de Michael Jackson fue entrevistada por la revista SPIN y habló sobre el peso que implica dedicarse a la música y ser la hija del 'Rey del Pop'. "Algunos días siento esa presión y algunos días siento... bueno, la música que hago es completamente diferente", señaló.

"No me considero una cantante. Puedo llevar una melodía. Puedo cantar en clave... pero hay personas que son cantantes profesionales y te dejarán boquiabierto. No hago cosas así", expresó Paris, quien también se ha dedicado al modelaje.

Paris compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con la que recuerda el cumpleaños de su padre, Michael Jackson. | Fuente: Instagram / Paris Jackson

Crecer bajo la fama de Michael Jackson

En 2021, Prince Jackson se sinceró sobre su fallecido padre Michael Jackson en una inusual entrevista. Entonces con 24 años, la joven celebridad recordó los momentos que vivió junto al ‘Rey del Pop’ y cómo fue crecer bajo su impresionante fama.

En conversación con Fox Soul, el primogénito de Michael Jackson confesó que el primer momento en el que supo que su progenitor era un hombre aclamado fue cuando vio a sus seguidores en un concierto. “Veía a gente siguiéndonos”, admitió al recordar sobre su infancia. “Personas que solo querían alcanzar a mi padre y tocarlo”.

“Pero fue realmente cuando tenía alrededor de 10 u 11, cuando estaba viendo un video de mi papá cantando… Él estaba haciendo una presentación afuera, y veías este mar de gente”, contó Prince Jackson. “Había personas desmayándose en la audiencia, y le pregunte a mi papá: ‘¿Por qué se desmayan? Yo te veo todos los días y no me desmayo’”.

Para el mayor de los hermanos Jackson ese momento en específico “tuvo una resonancia de que la gente realmente amaba a mi padre”. Crecer junto al célebre artista también permitió que la música fuera parte de sus vidas, tal como lo fue para el propio Michael Jackson desde su niñez.



