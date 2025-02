Michelle Trachtenberg muere a los 39 años: Blake Lively, Kim Cattrall y más la recuerdan con emotivos mensajes

En más de 30 años de carrera, Michelle Trachtenberg protagonizó series y películas que marcaron a toda una generación. Actores de Harriet la espía, Buffy, la cazavampiros, Gossip Girl y más la recordaron con emotivas palabras.

Hollywood está de luto. La trágica noticia del fallecimiento de Michelle Trachtenberg a los 39 años ha sacudido a la industria del entretenimiento. Sus excompañeros de reparto han acudido a las redes sociales para rendirle homenaje, recordando no solo su talento en pantalla, sino también el impacto que dejó en sus vidas.

Este miércoles, la policía confirmó que la actriz fue encontrada sin vida por su madre en su apartamento de Nueva York, poco después de las 8 a.m. (hora local), según informes de New York Post. De acuerdo con ABC News, recientemente se había sometido a un trasplante de hígado. Las autoridades no sospechan de ningún acto criminal.

En 'Buffy, la cazavampiros', Michelle Trachtenberg dio vida a Dawn Summers, la hermana menor de Buffy, interpretada por Sarah Michelle Gellar.Fuente: 20th Television

Una estrella que dejó huella en televisión y cine

Desde su infancia, Michelle Trachtenberg se convirtió en un rostro familiar para los fans de la televisión y el cine. Debutó como protagonista en la película Harriet la espía (1996), adaptación de la novela de Louise Fitzhugh, y brilló en series como Las aventuras de Pete y Pete y la telenovela All My Children.

Con los años, consolidó su carrera con papeles icónicos: fue Dawn Summers, la hermana menor de Buffy en Buffy, la cazavampiros, y Georgina Sparks, la intrigante y caótica villana de Gossip Girl, un rol que retomó en el reboot de HBO Max en 2021. También destacó en películas como Eurotrip (2004), Sueños sobre hielo (2005) y 17 Again (2009), demostrando su versatilidad en la actuación.

Hollywood rinde homenaje a Michelle Trachtenberg

La noticia del fallecimiento de Michelle Trachtenberg generó una ola de mensajes en redes sociales por parte de colegas y amigos. El comediante y exestrella de Nickelodeon, Kenan Thompson, compartió un video junto a ella en Instagram: “Nuestra primera estrella de cine de Nick nos ha dejado. ¡Era mi amiga y ahora descansa!”.

Kim Cattrall, quien compartió pantalla con Trachtenberg en Sueños sobre hielo, publicó una foto de ambas en el set: “Descansa en paz, dulce Michelle”. Por su parte, Melissa Joan Hart, su compañera en Clarissa lo explica todo, recordó con cariño su tiempo juntas en los 90: “Me rompe el corazón escuchar sobre su fallecimiento. Tan joven, tan talentosa y tan dulce”.

El elenco de Harriet la espía la recuerda con cariño

Rosie O’Donnell, quien interpretó a la niñera de Harriet en Harriet la espía, lamentó profundamente la pérdida de su compañera. “La quería mucho. Luchó en los últimos años. Ojalá hubiera podido ayudar”, expresó en declaraciones a People.

J. Smith-Cameron, quien interpretó a su madre en la película, también se mostró consternada: “Era una niña encantadora. Años después, nos encontramos en redes y conectamos brevemente. Siempre fue cálida conmigo. Me duele mucho su partida”.

Por su parte, Bronwen Hughes, directora de la cinta, recordó la intensidad y carisma de Trachtenberg. “Michelle tenía fuego, chispa y una convicción inquebrantable. Era un rayo de luz en el casting y poseía ese ‘factor especial’ que no se puede enseñar”, declaró a The Hollywood Reporter.

El elenco de Buffy, la cazavampiros se despide

Alyson Hannigan, quien compartió pantalla con Michelle Trachtenberg en Buffy, la cazavampiros, recurrió a sus redes para rendirle homenaje. Junto a varias fotos juntas, escribió un mensaje lleno de nostalgia y tristeza: “Estoy profundamente triste por su fallecimiento. Traía una energía amorosa al set. Mis pensamientos están con su familia y amigos”.

David Boreanaz, quien interpretó al vampiro Ángel en las primeras temporadas de la serie, reaccionó con breves pero sentidas palabras en sus historias de Instagram: “Muy triste… una noticia horrible. Descansa en paz”.

James Marsters, el icónico Spike de la serie, recordó a Michelle con una emotiva declaración a People. “Michelle era increíblemente inteligente, terriblemente divertida y talentosa. Se fue demasiado joven”.

Finalmente, Emma Caulfield, quien interpretó a Anya, no pudo evitar sentirse devastada por la partida de su amiga. “Nuestra familia de Buffy perdió hoy a una hermana menor. Descansa en paz, querida Mish Mish. Fuiste amada”, expresó en sus redes.

Las estrellas de Gossip Girl lamentan su partida

El último papel de Michelle Trachtenberg en pantalla fue el de la icónica Georgina Sparks en Gossip Girl, un personaje que dejó huella entre los fans. Ed Westwick, el inolvidable Chuck Bass, compartió una imagen de su personaje y expresó su tristeza: “Muy triste escuchar sobre el fallecimiento de Michelle”.

Chace Crawford, quien interpretó a Nate Archibald, recordó a Michelle como “única en su clase”. “Recuerdo cuando llegó al set por primera vez y simplemente se adueñó de la escena. Era una fuerza de la naturaleza… Es una pérdida terrible”.

Blake Lively, quien compartió una de las relaciones más cercanas con Michelle en el set, publicó una emotiva reflexión. Junto a una foto del día en que se conocieron, escribió: “Era electricidad. Lo sabías cuando entraba en una habitación porque la energía cambiaba. Reía con todo el corazón, enfrentaba la autoridad si sentía que algo estaba mal, amaba profundamente su trabajo. Era grande, audaz y auténticamente ella misma”.

