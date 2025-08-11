Últimas Noticias
Carlos Vives, Juanes y Maluma se unen a los homenajes tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

Carlos Vives, Juanes y Maluma compartieron emotivos mensajes en redes sociales para rendir tributo a Miguel Uribe Turbay tras su fallecimiento.
Carlos Vives, Juanes y Maluma compartieron emotivos mensajes en redes sociales para rendir tributo a Miguel Uribe Turbay tras su fallecimiento. | Fuente: Composición: @carlosvives, @juanes, @maluma
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Figuras de la música colombiana expresaron su dolor y enviaron mensajes de solidaridad tras la muerte del senador y aspirante presidencial, víctima de un atentado en Bogotá.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza durante un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, falleció este lunes en la madrugada, según confirmó su esposa, María Claudia Tarazona. Desde el anuncio, diversas personalidades del mundo artístico han utilizado sus redes sociales para rendir homenaje a su memoria.

Uribe Turbay fue atacado durante un mitin político, recibiendo dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Tras 64 días en estado crítico, no logró superar las lesiones. Era nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en enero de 1991 por el cartel de Medellín, que la mantuvo secuestrada durante seis meses.

“Una pérdida muy dolorosa para Colombia”

Carlos Vives publicó en sus redes scociales un emotivo video en blanco y negro, en el que se ve al político cantando La tierra del olvido junto a su hijo pequeño. “Miguel fue un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país”, escribió el cantautor. “Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino”.

Juanes también se pronunció a través de X (antes de Twitter): “Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos”. Por su parte, Sebastián Yatra compartió un mensaje breve pero significativo en sus historias de Instagram: acompañó la noticia con tres emojis de corazones —el último, partido— en los colores de la bandera colombiana.

“Colombia, esto es un llamado”

El reguetonero Maluma compartió un mensaje en sus historias de Instagram: “Con sentimientos encontrados, muy feliz por los shows y todo lo que está pasando, pero crean que no es un dolor ajeno la muerte de Miguel Uribe; un saludo muy especial a su familia”.

Añadió: “Como todos, claramente estaba muy esperanzado en que pudiera recuperarse, pero si esto no es un llamado a un país de paz, solidaridad y compasión, no sé qué lo sea. Desde aquí acompaño a su familia en su dolor, muchos abrazos y mucha fuerza para todos. Colombia, esto es un llamado”.

Las palabras de María Claudia Tarazona

El intérprete de Felices los 4 y Borró cassette también compartió el mensaje con el que María Claudia Tarazona confirmó el deceso de su esposo: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser el mejor papá para las niñas y para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”.

María Claudia cerró con una promesa: “Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Miguel Uribe Turbay Carlos Vives Juanes Maluma

SIGUIENTE NOTA