La cantante colombiana Greeicy dio a luz el de abril de este año a su hijo Kai. | Fuente: Instagram

Después de convertirse en madre de su primer hijo, Greeicy y Mike Bahía tomaron la decisión de no mostrar el rostro de su bebé en redes sociales. Sin embargo, la pareja ha sido criticada por sus seguidores por no revelar cómo se ve el niño.

No obstante, el cantante colombiano se refirió al tema pidiendo respeto para su familia. “Nunca me imaginé que la gente se fuera a tomar tan en serio el hecho de que respetemos la decisión de él de ser una figura pública o no. Fluir creo que es la palabra que une todas las cosas que sentimos en nuestro hogar y pues al final que la gente vea públicamente su rostro es una decisión de sus padres y de él”, dijo.

Asimismo, Mike Bahía aseguró que ni él ni Greeicy mostrarán el rostro de Kai hasta que el niño pueda decidir: “Cuando sea más grande, decidirá si quiere salir en redes sociales, antes no. La responsabilidad que tenemos de ser papás y ser famosos es una gran carga y una responsabilidad; yo quiero tomar buenas decisiones para él”, agregó el intérprete de ‘Amantes’.

Como se recuerda, la colombiana mantuvo en secreto el género de bebé hasta que reveló que se llamaría Kai, nombre de origen hawaiano relacionado al océano que describe a una persona profunda y expresiva con sus sentimientos.

Greeicy lanzó su segundo disco "La carta"

La artista colombiana lanzó su segundo álbum de estudio "La carta", dos años después de debutar en la música con su disco "Baila". El nuevo trabajo discográfico viene acompañado con potentes colaboraciones.

"La carta", según detalló la disquera Universal Music Group en un comunicado de prensa, es un proyecto personal de Greeicy, con el que pasó por momentos de todo tipo. Desde la extrema felicidad hasta angustias sin respuestas en torno a su vida que la reconectaron con su música.

Para Greeicy, la propuesta significó "un máster en paciencia", pues viene gestándose desde "hace casi tres años, antes de la pandemia y por muchas razones". "Se pospuso hasta hoy, así que es un disco con el que he pasado por todos los estados de ánimo", afirmó.

"Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza, pero en medio del camino, la misma 'carta' llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso que amo", añadió la también actriz, que el pasado 3 de febrero estrenó también la serie juvenil "Ritmo salvaje", en Netflix, donde tiene el rol protagónico.

