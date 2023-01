Miley Ray Cyrus, nacida como Destiny Hope Cyrus, es una cantante, compositora, actriz y productora discográfica estadounidense. | Fuente: Instagram

La sesión de Shakira y Bizarrap ha generado revuelo en redes sociales debido a que se trata de su ruptura con Gerard Piqué. Después de ubicarse en primer lugar del Top 50 en Spotify, Miley Cyrus le robó el liderazgo a la colombiana con su tema ‘Flowers’.

El viernes 13 de enero estrenó su canción donde hacía referencia a su matrimonio con Liam Hemsworth y logró 10 millones de reproducciones en solo tres días desde su lanzamiento. Ambas canciones tienen referencias a sus exparejas.

¿De qué trata ‘Flowers’?

Su canción ‘Flowers’ no es casualidad que sea un mensaje indirecto para su exesposo porque el viernes 13 él cumplió 33 años. La letra nos lleva a darnos cuenta de la importancia de salir de una relación tóxica y la primordial que es priorizar el bienestar de cada uno.

Una de las frases que más repite Miley Cyrus en su nuevo tema es “Puedo amarme mejor que tú” (“I can love me better than you can”). A pesar de que al primer minuto cuenta los momentos buenos de su romance, se centra en lo peor que fue después.

Asimismo, ‘Flowers’ es, de alguna manera, una respuesta a la canción favorita de Liam Hemsworth. ‘When I was your man’, de Bruno Mars. “I can buy myself flowers / Talk to my self for hours / Say things you don’t understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand” (Puedo comprarme mis propias flores, hablarme durante horas, decirme cosas que tú no entenderías, llevarme a mí misma a bailar y coger mi propia mano).

Este detalle no ha pasado desapercibido por sus fanáticos quien unieron las historias y no dudaron en replicaron en la caja de comentarios del perfil de Miley Cyrus.

Así suena Shakira en la 'Music Session #53' con Bizarrap

¡La sesión más esperada! Bizarrap estrenó el miércoles 11 de enero la 'Music Session #53' con Shakira donde hace referencia a su polémico divorcio con el futbolista Gerard Piqué.

El tema hace referencia a lo que fue el 2022 para ella y lo que significó su divorcio con el deportista. "Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú", se le escucha decir en las primeras líneas.

Asimismo, menciona de manera indirecta a la nueva relación de Piqué con Clara Chía ya que menciona que "a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú". Ya llegando al coro, hace lo mismo con la nueva pareja: "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú".

Como se recuerda, el pasado 4 de junio, Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento. Fruto de la relación, ambos tienen dos hijos de 7 y 9 años, Sasha y Milan, respectivamente.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.