Miley Cyrus habló sobre el problema que tuvo por el uso excesivo de las cuerdas vocales | Fuente: EFE

La cantante Miley Cyrus afirmó que se ha mantenido sobria en los últimos seis meses tras una operación de las cuerdas vocales, en noviembre del año pasado, que la obligó a posponer la grabación de nueva música.



"He estado sobria durante los últimos seis meses. Al principio fue por la cirugía vocal", expresó la artista en una entrevista con la revista Variety publicada este martes, en la que detalló que tuvo que someterse a la cirugía por un uso excesivo de las cuerdas vocales y reflexionó sobre sus relaciones familiares.



"Estuve pensando mucho en mi madre. Fue adoptada y heredé algunos de los sentimientos que tenía, los sentimientos de abandono y el deseo de demostrar que eres querido y valioso", compartió la intérprete de "Wrecking Ball".



"Los padres de mi padre se divorciaron cuando él tenía 3 años, por lo que mi padre se crió solo. Reflexioné sobre la historia familiar, que tiene muchos problemas de adicción y salud mental. Y me pregunté '¿por qué soy como soy?'", añadió Miley Cyrus.



Aunque matizó que por su edad "percibía estigma" por mantenerse sobria.



Asimismo, la cantante, que ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años después de llegar a lo más alto en las listas con éxitos como "Malibu" y "We Can't Stop", acompañados de escándalos y actuaciones que ocuparon titulares en todo el mundo, explicó la operación.



"Mi médico examinó mis cuerdas vocales y dijo: 'Nadie tímido ha tenido que someterse a esta cirugía. Esto es por el uso excesivo de las cuerdas vocales", recordó Cyrus.



"No es sorprendente que tenga ese problema -matizó-. He estado de gira desde que tenía 12 años, pero ni siquiera la gira es la parte difícil. Es que terminas quedándote despierto hasta tarde, en encuentros públicos y cosas así. Y, obviamente, hablo un montón", añadió.



Recientemente, Cyrus volvió a su trabajo como actriz que comenzó en "Hannah Montana" con un episodio en la quinta temporada de "Black Mirror".



Además entrevistó desde sus redes sociales a varias celebridades como Elton John, Demi Lovato y Selena Gómez durante la cuarentena en una serie de especiales que llamó "Bright Minded" y que "verá" si lleva a televisión.

Con información de Efe.