Miley Cyrus revela detalles sobre su rol como Hannah Montana. | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram.

Hannah Montana fue la serie que llevó al estrellato a la actriz y cantante Miley Cyrus, quien interpretó a la protagonista del programa desde marzo del 2006 hasta su fin, en el 2011. A pesar de que el papel la hizo famosa entre los niños y adolescentes alrededor del mundo, pocos saben que, detrás de cámaras, la actriz no disfrutaba de las grabaciones.

En una entrevista con la revista Elle —en cuya portada Cyrus viste un blazer de lentejuelas de la firma Céline— la artista ha dado detalles sobre su experiencia en Disney interpretando a la estrella de pop Hannah Montana. Entre otras revelaciones, la intérprete de “Party in the U.S.A” ha contado que intentó dejar el programa en varias oportunidades, pues no se sentía cómoda.

“En una ocasión, cuando tenía 18 años, sí que quise dejar de ser Hannah porque me sentía ridícula. En cuanto mantuve relaciones sexuales por primera vez, tuve la sensación de que no podía volver a ponerme esa peluca rubia. Era extraño. Era como si me hubiera vuelto mayor de repente”, explicó la actriz.

Asimismo, la cantante, que acaba de lanzar su más reciente producción discográfica titulada “She is coming”, aseguró que sintió, en algún momento, que estaba destruyendo sus propios sueños. “En un viaje a Disneyland estaba en la zona de backstage y vi a Peter Pan fumándose un cigarrillo. Y pensé ‘esa soy yo, esos son los sueños que estoy destruyendo’. No soy una mascota Disney, soy una persona”, dijo la actual esposa del actor, Liam Hemsworth.

¿Y “ASHLEY O”?

Luego de casi 10 años de haber abandonado el programa con el que se volvió famosa, Cyrus ha vuelto a interpretar a una estrella de pop para la serie “Black Mirror”. Esta vez, la artista no lleva una peluca rubia, sino más bien morada pero, al igual que Hannah Montana, es una en el escenario y otra cuando está fuera de él.

"Rachel, Jack y Ashley Too" es el nombre del tercer capítulo protagonizado por Cyrus, que cuenta la historia de una muñeca llamada “Ashley Too”, que ha sido configurada para tener la misma personalidad que la cantante.