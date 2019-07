Selena Gomez y Miley Cyrus en divertida foto donde demuestran que "están listas para invadir" el Área 51. | Fuente: Composición

Selena Gomez y Miley Cyrus generaron diversas reacciones en redes sociales al vestirse como extraterrestres en una fotografía compartida por la intérprete de “The Climb” en Twitter.

Esta fue una divertida forma en que Cyrus anuncia que ella y la expareja de Justin Bieber están preparadas para el “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us" ("Invadamos el Área 51, ellos no pueden detenernos”), evento anunciado en Facebook que propone un “contacto” con los extraterrestres el 20 de setiembre del 2019.

“Selena Gomez y yo camino al Área 51”, fue el mensaje que escribió Miley Cyrus en Twitter. Y debido a la popularidad de ambas cantantes, la imagen consiguió superar el millón de 'likes' y también fue compartida miles de veces.

Como se recuerda, Selena y Miley compartieron varios años en la televisión cuando participaron en la serie “Hannah Montana”. En uno de los episodios, la expareja de Justin Bieber hace un cameo como Mikayla, rival de Hanna (Miley) en el círculo de la música pop.

En el capítulo, la intérprete de “Wrecking Ball” usa el mismo traje de extraterrestre para sustituir a su eterna rival, por ese motivo ambas aparecen vestidas igual y sonriendo frente a las cámaras.

Luego de la foto junto a Selena Gomez, Miley Cyrus compartió otra imagen donde aparece con un particular traje dentro de un ascensor y junto a un “alien”. “Aquella vez en el Área 51”, escribió.

ÁREA 51 EN ESTADOS UNIDOS

El evento llamado “Storm Area 51, Thye Can´t Stop All of Us” (Invadamos el Área 51, ellos no pueden detenernos a todos”) en Facebook ha despertado la curiosidad de millones de usuarios, quienes se han sumado para, supuestamente, invadir el Área 51 en Estados Unidos y ver a los supuestos aliens que habitan dentro del lugar.