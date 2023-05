Miley Cyrus no quiere volver a los escenarios: "No hay conexión, no hay seguridad y tampoco es natural"

El regreso de Miley Cyrus a la música fue sin duda todo un éxito. La canción Flowers recibió buenas críticas y el disco causó gran expectativa por una posible gira mundial; sin embargo, su regreso a los escenarios todavía es incierto.

Así lo ha revelado la propia artista durante una entrevista con la revista Vogue en su edición británica, donde admitió que sigue sin terminar de verse en el papel de estrella mundial.

"Me encanta actuar muchísimo para mi equipo. Pero cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que más me gusta del mundo. No hay conexión, no hay seguridad y tampoco es natural. Es tan aislante porque tú estás delante de cien mil personas, pero en realidad estás sola", declaró.

En ese sentido, Miley dijo que desde hace años ya se planteaba no volver a actuar, pues desde su 'Bangerz Tour' no brinda presentaciones completas por el mundo.

"Después del último concierto de mi último tour, me lo planteé como una pregunta. Y no puedo. No solo 'no puedo', porque 'no puedo' es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía?", se cuestionó.

¿Se refiere a Liam Hemsworth en su nueva canción?

Además, en relación a si el sencillo Flowers se refiere específicamente a su historia de amor con Liam Hemsworth, la cantante también aclaró que no desea que toda su música sea directamente relacionada con su expareja.

Ella prefiere ver su trabajo como el de un novelista que se inspira en su vida real, en lugar de centrarse exclusivamente en sus relaciones pasadas. "No borraría mi historia ni quiero borrarla. Tener una vida interesante hace que la narración sea interesante", agregó.

La canción se estrenó el viernes 13 y logró 10 millones de reproducciones en solo tres días desde su lanzamiento, incluso llegó a superar en reproducciones a la sesión de Shakira y Bizarrap tras ubicarse en primer lugar del Top 50 en Spotify.