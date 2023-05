Susy Díaz feliz con interpretación de Alicia Mercado en su película: "Me veía como ella"

Susy Díaz y la actriz Alicia Mercado se juntaron en medio del rodaje de la película peruana ‘Susy: una vedette en el Congreso’. La excongresista dio detalles de sus sensaciones sobre el encuentro con la actriz que interpretará a ‘Chuchi’ en el filme de SYN Entertainment que se estrenará el próximo 26 de octubre tras comenzar con las grabaciones este mayo.

En conversación con el diario Trome, ambas mostraron su entusiasmo de trabajar juntas. En ese sentido, Alicia Mercado señaló: “Estoy supercontenta de por poder interpretarla, ha sido un proceso muy divertido desde el día uno”, dijo la actriz.

En ese sentido, Mercado reveló que Susy Díaz ya le dio sus consejos y que “los está siguiendo al pie de la letra”. Además, confesó que también usa labial rojo en la vida real, tal como lo hace la exlegisladora. “Claro que sí, yo siempre he sido Susy”, expresó entre risas.

Alicia Mercado aplica ‘Vive la vida y no dejes que la vida te viva’

En otro momento, Alicia Mercado detalló que también tuvo que teñirse el cabello y ponerse extensiones para ser similar a Susy Díaz en los años 90, hecho que agradó a la exvedette.

“En esa época me veía como ella. Mira, me teñí el cabello de negro porque me dijeron que me veo más chibola, entonces me quedo con el negro encima”, acotó la también mamá de Flor Polo.



Por otro lado, Alicia Mercado dijo que aplica la famosa frase de Susy Díaz ‘Vive la vida y no dejes que la vida te viva’. “La aplico desde hace tiempo”, enfatizó.