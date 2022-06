Millie Bobby Brown podría dejar Netflix para viajar a la galaxia Star Wars. | Fuente: AFP

Millie Bobby Brown, famosa por encarnar a 'Eleven' en la exitosa serie 'Stranger Things', estaría en conversaciones con los directivos de Disney para evaluar la posibilidad de interpretar un papel en la franquicia de Star Wars.

De acuerdo con el medio británico Mirror, los representantes de la joven actriz habrían estimado una jugosa cifra que supera los quince millones de dólares para llevar adelante las negociaciones; sin embargo, aún no existe un pronunciamiento oficial de ambas partes.

La información que publica el medio agrega que el diálogo entre los interesados habría sido informal hasta el momento, sin ningún tipo de acuerdo o proyectos concretos sobre la mesa. No obstante, existe la buena disposición para que el proyecto se haga realidad.

"Millie está en el radar de Disney para los nuevos proyectos de Star Wars. Ha tenido contacto con la productora Kathleen Keneddy, que está al tanto del deseo de hacer aparecer a Bobby Brown en una película o interpretar un papel principal en uno de los nuevos proyectos de televisión para Disney+", señala el citado diario.

ALISTA NUEVO PROYECTO PARA NETFLIX

Por lo pronto, Millie Bobby Brown se prepara para rodar una nueva película de Netflix, tras culminar las grabaciones de la última temporada de "Stranger Things", la serie que la catapultó a la fama.

Se trata de "Damsel", una cinta dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo que empezará a filmarse los próximos días en Sortelha, una aldea histórica de Portugal. El guion del proyecto estará a cargo de Dan Mazeau, quien participó en la creación de "Furia de titantes 2".

Esta vez, Millie Bobby Brown, interpretará a una princesa llamada Elodie, quien contrae matrimonio con un príncipe sin saber, todavía, que será sacrificada por un dragón.

Para facilitar el rodaje de la película, las autoridades de Sortelha anunciaron algunas restricciones en diferentes puntos de la localidad a lo largo del mes de junio. La actriz de 18 años, mientras tanto, ya se encuentra en Portugal junto a su pareja Jake Bongiovi, según dejó ver en sus redes sociales.

