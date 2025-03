Mimi Succar, en el Día Internacional de la Mujer: “Nosotras somos el eje del mundo”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mimi Succar consiguió dos Grammy a sus 65 años. | Fuente: Instagram (@mimysuccar)

Este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. En la previa de esta fecha importante, la ganadora del Grammy, Mimi Succar, compartió sus experiencias y los retos que ha tenido que enfrentar para conseguir el reconocimiento del que hoy goza en el mundo musical.

En diálogo con Prueba de fuego, de RPP TV, la madre de Tony Succar manifestó que, afortunadamente, nunca ha afrontado un episodio de discriminación o se ha sentido menos por el hecho de ser mujer.

“Gracias a Dios no me ha costado nunca, porque siempre yo he impuesto y me he hecho respetar. Las mujeres somos luchadoras y salimos adelante, siempre me ha gustado dar ese ejemplo, [pero] a veces hay mujeres que son más sumisas, no tienen la valentía de hacerse respetar. Me gusta darles ese empoderamiento, nosotras somos el eje del mundo”, expresó.

Sin embargo, la intérprete de ‘Bemba Colorá’ indicó que es consciente de que todavía se ve la desigualdad entre hombres y mujeres, especialmente en el campo laboral.

“Cuando tú vas a buscar un trabajo de un puesto X, siempre dicen: ‘Si es de mujer, entonces el sueldo es más bajo’. Cuando hago contratos o hablo con las mujeres que son empoderadas, son ellas las que llevan toda la batuta de una empresa. Nosotras valemos bastante, porque somos madres y más ordenadas en el quehacer y en todo aspecto. Así que tenemos que tener los mismos derechos o más todavía”, añadió.

Mimy Succar en 'Prueba de Fuego'. | Fuente: RPP

“Los tiempos de Dios son perfectos”

Mimi Succar también envió un mensaje para impulsar a lar mujeres a perseguir sus sueños sin importar la edad. La cantante compartió su propio ejemplo, destacando que logró conseguir dos Grammy a los 65 años gracias a su trabajo musical.

“Yo siempre le decía a mi esposo que hay que tener paciencia, primero hay que apoyar a los hijos para que ellos sean profesionales en lo que era producción. Después de que yo le di la sorpresa a Tony en ‘La voz’, ahí empezó todo. Yo, por eso, les digo a las mujeres o a toda persona que tiene sus sueños, que tengan paciencia, porque los tiempos de Dios son perfectos”, señaló.

Por último, la madre de Tony Succar aconsejó a las mujeres cuidar su salud para estar preparadas cuando les llegue el momento de luchar con sus sueños.

“Por ejemplo, lo que a la gente más le ha gustado es esa combinación de madre con hijo. Los dos son mis productores, ellos apostaron por mí, eso es muy lindo como familia. ¿Qué me voy a imaginar de haberme ganado dos Grammys a los 65 años? Yo le digo a la gente: ‘No dejen de soñar’. Siempre cuídense mucho de su salud, por supuesto, estén preparadas, porque, en el momento que llega, tú tienes que estar lista para salir a la batalla”, añadió.