Tony Succar sobre sus 15 años de carrera musical: "Desde el primer día RPP ha estado ahí"

Luego de su destacada participación en los Grammy 2025, la familia Succar ofreció una conferencia de prensa en el Salón Paracas del Ministerio de Cultura. En entrevista para RPP, Tony Succar compartió su alegría por este nuevo reconocimiento internacional a puertas de cumplir 15 años de trayectoria musical. De hecho, el artista peruano fue galardonado con dos Latin Grammy en 2019 tras ganar en las categorías de Productor del año y Mejor álbum de salsa por su disco Más de mí.

"Estoy súper feliz, agradecido y emocionado por tanto amor. Desde el primer día RPP ha estado ahí, gracias por el apoyo. Es increíble vivir todo esto comenzando los 15 años de carrera, más aún que te regalen este premio para todo el Perú, es impresionante", comentó.

La fórmula del éxito de los Succar

Mimy Succar, quien obtuvo el Grammy 2025 a Mejor interpretación de música Global por Bemba Colorá, resaltó en la misma entrevista la importancia de este logro para la industria musical peruana.

"Qué lindo es poder estar soñando. Estamos emocionados y celebrando aquí en nuestro país, porque lo dije con las lágrimas en el corazón: ese Grammy es para mi Perú, que tiene que salir adelante, que tiene que pensar positivo y que tiene que unirse para ser un país mejor. No tenemos nada que envidiar a nadie, seremos muy pronto la primera potencia", señaló con entusiasmo antes de dedicar un mensaje a las mujeres peruanas.

"Nunca deben perder las esperanzas. Dios tiene un propósito para cada una de nosotras, tal vez hayan demoras, pero es porque vendrá algo mejor. No pierdan las esperanzas, siempre piensen en el amor de Dios y en el apoyo de la familia", sostuvo.



Por su parte, Kenyi Succar, hermano menor de Tony, se refirió a la importancia del trabajo familiar en el disco Alma, Corazón y Salsa y el aporte de su padre en el éxito alcanzado.

"Ese el resultado del trabajo de mi papá. Siempre nos dice que la familia es todo, él dejó una cuota importante en nuestro disco y que dice: 'la familia es la fuente de todas las maravillas'. Todo este éxito, todo lo que estamos viviendo viene de la familia, sin esa fuerza creo que no estaríamos acá, no estaríamos viviendo un sueño", agregó.

Tony Succar agotó entradas para sus shows en el Gran Teatro Nacional

Tony Succar ofrecerá tres presentaciones en el Gran Teatro Nacional los días 8, 9 y 10 de febrero con su espectáculo Sabor, Salsa y Fusión. El peruano agotó todas las entradas en tiempo récord, pero adelantó que pronto anunciará novedades especiales para su público.

Este show contará con la participación de destacados artistas invitados, incluyendo a Sheila E, Bartola y otras sorpresas.

"Justamente me acaba de llamar Sheila E, que ha tocado con Prince, Michael Jackson y que ha sido ganadora del Grammy junto con mi mamá y Gloria Estefan; me dijo que tomaba un avión para ser parte del show. También vamos a tener otros invitados, incluyendo a Bartola, obviamente. Ya no hay tickets, pero pronto vamos a anunciar algo súper especial, así que estén pendientes", concluyó.



