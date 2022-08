Miranda Cosgrove reacciona a las declaraciones de Jennette McCurdy sobre supuestos abusos en Nickelodeon. | Fuente: Nickelodeon

Hace poco la exestrella de "iCarly" Jennette McCurdy, publicó su libro "I'm Glad My Mom Died", donde narra una serie de abusos que habría sufrido tanto de su progenitora como de algunos empleados de Nickelodeon. Su compañera de pantalla por años Miranda Cosgrove, no fue ajena a sus revelaciones y conversó con The New York Times para hablar al respecto.

La actriz afirmó desconocer todo lo que McCurdy cuenta en su publicación, como cuando la animaban a beber alcohol en el trabajo siendo menor de edad o las veces que fue obligada a hacer sesiones fotográficas en bikini durante una prueba de vestuario.

"Cuando eres joven, vives encerrada en tu propia mente", refirió Cosgrove. "No puedes imaginarte que las personas alrededor tuyo están pasando problemas mucho mayores... uno no espera este tipo de cosas de aquella persona en la habitación que hace que todos rían", añadió la actriz.

Como se recuerda, ambas actrices fueron contratadas por el canal Nickelodeon para protagonizar la serie juvenil "iCarly", donde Cosgrove era Carly Shay y McCurdy era Sam Pockett, pero la producción concluyó en noviembre de 2012 tras 5 años de transmisión.

El año pasado el servicio de streaming Paramount+ confirmó una nueva versión de "iCarly" con los personajes ya maduros. Fue entonces que McCurdy descartó participar en la ficción, incluso no tenía considerado volver a la actuación.

"ME ALEGRA QUE MI MAMÁ MURIERA"

Jennette McCurdy dejó su carrera tras la muerte de madre en el 2013. Esta decisión hizo que sus seguidores sintieran que fue por su pérdida, sin embargo, todo indica que necesitaba liberarse de la presión a la que su madre la sometía y los abusos que habría sufrido por parte de algunos empleados de Nickelodeon.

La actriz, que también protagonizó 'Sam & Cat', denunció los abusos que recibió por parte de un integrante de la producción de "iCarly" a quien se refirió como "The Creator", incluso reveló que la señal televisiva le ofreció 300 mil dólares para no tocar el tema públicamente.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.