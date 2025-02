Divorciada, madre de tres y con canas al natural: modelo de 51 años hizo historia en Miss Brasil

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Esta es una oportunidad para mí", dijo Cris Leite, la primera modelo de 51 años que participó en el concurso Miss Brasil. Su participación rompió los esquemas en este certamen, ya que es una mujer divorciada, tiene tres hijas y no oculta sus canas.

"De repente la moda empezó a premiar a quienes no se tiñen el pelo y pensé: ‘esta es una oportunidad para mí’. Me di cuenta de que hay pocas modelos de pelo gris y me lancé tras ese nicho. Ninguna modelo habló de representación y descubrí otro nicho que debía ser explorado", mencionó al medio brasilero G1.

La oportunidad de Cris Leite para representar al estado de Rondônia llegó porque "quería reforzar la imagen de las mujeres mayores" que, de acuerdo con la modelo, "no se sienten representadas por la moda o la publicidad".

"Que una chica de 25 años haga campaña por una crema para mujeres de 50 años es absurdo. El consumidor brasileño ya no es tonto. Pensé que podía izar esa bandera. La gente me envía mensajes de apoyo y me dice que estoy en el camino correcto. Acepté ser Miss para que este discurso pudiera llegar a más gente", acotó.

Si bien destacó en la pasarela y con sus trajes, Cris Leite no logró lazar la corona ya que Gabriel Lecerda, representante de Piauí, resultó vencedora del Miss Brasil.

Cris Leite fue candidata a Miss Brasil por Rondônia.Fuente: @missuniversebrasiloficial

¿Quién es Cris Leite?

Apasionada por las artes desde la infancia, Cris Leite incursionó en la música en su juventud, interpretando canciones de música popular brasileña en bares de Campinas (SP). Aunque su talento era innegable, eligió ejercer como dentista, profesión a la que dedicó 25 años hasta que un duro episodio cambió su vida.

En 2019, un accidente le provocó múltiples fracturas en la cabeza, dejándola hospitalizada durante un mes, incluido un coma inducido. Su recuperación fue un desafío que la llevó a reaprender a caminar con la ayuda de muletas y un andador. Superada la adversidad, decidió perseguir su sueño de juventud y adentrarse en el mundo del modelaje, impulsando la representación de las mujeres “50+” en la moda.