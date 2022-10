Miss Grand International 2022: Perú ganó como Mejor traje típico junto a Vietnam, Reino Unido y Tailandia | Fuente: Miss Grand International

La Miss Grand International Perú 2022 Janet Leyva recibió uno de los cuatro premios a Mejor traje típico en la presente edición del Miss Grand International que se realiza en Indonesia. La modelo lució un traje dorado que fue confeccionado por Beto Pinedo, conocido diseñador de las vestimentas típicas que han lucido las reinas de belleza peruanas durante diversos certámenes internacionales en los últimos años.

Janet Leyva recibió un trofeo, junto a las candidatas de Vietman, Reino Unido y Tailandia, quienes también fueron condecoradas con el premio a Mejor traje típico, durante la gala televisada de la final.

El paso de Leyva por el certamen internacional la llevó a clasificar al Top 20. La corona se la llevó miss Brasil, Isabella Novaes Menin.

SU PASO POR OTROS CERTÁMENES

Janet Leyva fue coronada en 2018 como Top Model of the World, certamen que ganó y por el que dedicó emotivas palabras a Jessica Newton, a quien también agradeció. "No puedo creerlo, estoy demasiado emocionada. Como te lo prometí por tu cumpleaños, ganamos", le dijo en un mensaje a Newton.

Ha desfilado previamente para diseñadores internacionales, como Naeem Khan, Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona, Max Mara y Mara Hoffman.

