Alessia Rovegno se llevó la corona del Miss Perú 2022 en una elección que no estuvo exenta de polémica. | Fuente: Instagram / Alessia Rovegno

Este año, la modelo Alessia Rovegno se coronó como la Miss Perú 2022. Un logro en su carrera profesional que le abrió las puertas para el Miss Universo 2022, pero que no estuvo libre de la controversia, ya que en redes sociales varios internautas opinaron que le faltaba preparación para ser nuestra representante en el exterior.

Sin embargo, desde entonces la hija de Bárbara Cayo ha venido alistándose para la competencia, según lo ha dejado ver en su cuenta de Instagram. Recientemente, en una entrevista breve con la organización del Miss Universo, recordó el momento en que fue coronada y apuntó lo que significa para ella concursar en dicho evento internacional, que se realizará el 14 de enero del próximo año.

"Cuando dijeron que había ganado, yo estaba como que... Aún continúo recordando cómo me sentí, no puedo explicarlo. Fue una gran sensación, fue un sueño más realizado, un reto más logrado. Cuando dijeron mi nombre, se convirtió en un momento inolvidable", dijo Alessia Rovegno.

"Yo creo que para mí eso fue como está bien, me encanta, quiero ser parte de esto, vamos a intentarlo. Fue todo un reto para mí. Ya tengo muchos retos en mi vida, y cada uno los estoy logrando. Este (Miss Universo 2022) es uno más. Hasta ahora lo estoy haciendo genial, y estoy disfrutando del proceso", añadió.

Alessia Rovegno descartó hacerse cirugías

Como parte de su preparación para representar al Perú en el Miss Universo 2022, Alessia Rovegno viajó en agosto pasado a Estados Unidos para reunirse con especialistas que reforzarán sus aptitudes y habilidades a fin de dar lo mejor en el certamen de belleza más importante del mundo.

Es por ello que la hija de Bárbara Cayo lleva varios talleres que la ayudarán en su formación profesional. Como se sabe, ella ha dicho en más de una oportunidad que necesita trabajar algunos aspectos personales para mostrar su mejor versión.

"Estoy preparándome en pasarela, oratoria, también talleres de improvisación y de actuación. Coaching emocional, maquillaje y peinado", indicó la Miss Perú en el programa 'Amor y fuego'.

Por otro lado, Alessia Rovegno fue consultada si está en sus planes someterse a una cirugía estética antes de su participación en el Miss Universo, pues algunos críticos creen que la reina de belleza debe perfilar su rostro.

"No pienso operarme, nunca ha estado en consideración operarme. A mí me gusta, así como estoy y creo que no tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, ni mucho menos, pero en mi caso prefiero mantenerme, así como estoy", expresó.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.