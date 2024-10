Miss Grand International 2024: Luciana Fuster entrega la corona a Rachel Gupta, la primera reina de India

Rachel Gupta, la candidata de India, se corona como la primera reina de su país en el certamen, mientras que la peruana Arlette Rujel logra destacar en el Top 10 del Miss Grand International 2024.

Desde el inicio de la gran final del Miss Grand International 2024, Rachel Gupta se perfila como una de las favoritas del público presente en el MGI Hall de Tailandia. A sus 20 años, la joven se convierte en la primera reina de India, siendo coronada por su antecesora, la peruana Luciana Fuster, tras demostrar su belleza, elegancia y talento en cada etapa del certamen.

Rachel alcanzó el Top 10 gracias a su deslumbrante actuación en el desfile de traje de baño y su imponente pasarela con vestido de noche. Su destacada participación también brilló en un segmento dedicado a abogar por la paz, en medio del conflicto en Medio Oriente. "La guerra y la violencia dejan cicatrices, creando ciclos de tristeza y dolor, pero podemos romperlos", reflexionó.

"No hay suficiente para todos"

En la ronda final, se enfrentó a las candidatas de Filipinas, Myanmar, Brasil y Francia. Con un impresionante vestido dorado de corte sirena, adornado con detalles verdes y hojas en el escote, Gupta se preparó para responder la pregunta que definiría la corona: "¿Cuál crees que es el problema más crítico en el mundo que debe resolverse y qué soluciones propones?".

Su respuesta fue contundente: "No hay suficiente para todos", afirmó. Añadió: "Es momento de que los líderes promuevan ideas que aseguren el acceso a los recursos para todos, fomentando el control natal. Es tiempo de dejar de pelear, respetarnos y garantizar que haya suficientes recursos para todos".

Su respuesta resonó en el auditorio, que estalló en aplausos. Al concluir la ronda, la brasileña Talita Hartmann se posicionó como cuarta finalista, la francesa Safiétou Kabengele como tercera y la birmana Thae Su Nyein como segunda. Finalmente, la filipina Christine Opiaza se quedó con el título de primera finalista, dejando la corona a Rachel Gupta.

A los 18 años, Rachel ya había hecho historia al coronarse como Miss Super Talent of the World 2022 en la quinta edición del concurso en París. Solo dos años después, se convirtió en Miss Grand India 2024 en agosto. Ahora, con su reciente triunfo en el certamen de belleza, pasará a la historia del Miss Grand International como la primera reina de India.

La candidata de India se convirtió en la primera reina de su país en el Miss Grand International.Fuente: Instagram: Miss Grand International

¿Cómo le fue a la peruana Arlette Rujel en el Miss Grand International?

Tras un mes de intensa preparación, Arlette Rujel representó al Perú en el Miss Grand International 2024. A sus 25 años, la modelo aspiraba a lograr el anhelado back to back para el país, siguiendo los pasos de Luciana Fuster, quien ganó la corona en 2023. Aunque no consiguió el título, Arlette no defraudó y dejó una gran impresión durante la competencia.

Durante la gran final, Arlette alcanzó el Top 10. Además, en la categoría Grand Voice Award, logró posicionarse en el Top 30; en Mejor Traje de Baño ocupó el Top 20 y en Traje Nacional llegó al Top 22. En la categoría Country Power of the Year, alcanzó el Top 4, compartiendo este espacio con la candidata de India, Rachel Gupta, quien finalmente se llevó la corona.

Durante las competencias preliminares, Arlette destacó por su carisma y elegancia, ganándose el apoyo del público y el reconocimiento de los jueces.Fuente: Instagram: Miss Grand Perú

Luciana Fuster se despide entre lágrimas

Ha pasado un año desde que Luciana Fuster se coronó como Miss Grand International 2023, y la despedida del título no pudo ser más emotiva para ella. Con lágrimas en los ojos, la modelo peruana brindó sus últimas palabras como reina en la gran final, dedicando un sentido discurso a quienes la acompañaron en su camino, en especial a su madre, a quien considera su mayor motivación.

Poco antes de conocer a las diez mejores de la edición 2024, la voz de Luciana se escuchó en el recinto a través de un video pregrabado donde reveló sus sentimientos. "Este año me enseñó cuán fuerte y resiliente soy. Quiero compartir con las mujeres del mundo lo importante y poderosas que somos cuando amamos lo que hacemos", expresó.

Minutos después, Luciana apareció, luciendo un deslumbrante vestido de lentejuelas plateadas con una cola amplia, digna de una reina de cuento de hadas. Agradeció a las personas más importantes en su vida: su madre y su hermana. Con la voz entrecortada, dirigió sus palabras a su madre: "Te debo todo y espero algún día ser aunque sea la mitad de la gran mujer que has sido tú".

