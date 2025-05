Miss Mundo 2025: apenas una latina figura entre las clasificadas al Top 40 hasta el momento

Se completó el grupo de 12 candidatas que ya tienen pase directo al Top 40 de Miss Mundo 2025, y solo una representante latinoamericana figura entre ellas.

A menos de una semana de la gala final de Miss Mundo 2025, que se celebrará el 31 de mayo en Hyderabad, India, la participación latinoamericana en el certamen deja más dudas que certezas. Hasta el momento, solo una representante de la región —Puerto Rico— ha logrado clasificar al Top 40, mientras candidatas de otras partes del mundo avanzan con paso firme.

La noticia llega tras el anuncio de las ganadoras del reto Beauty With a Purpose, uno de los más importantes del concurso, y en el que Valeria Pérez, de Puerto Rico, destacó con su proyecto Communicating Without Limits, enfocado en la inclusión de personas con discapacidad auditiva, síndrome de Down y familias afectadas por el cáncer.

Valeria Pérez, representante de Puerto Rico, clasificó al Top 40 tras ganar el desafío Beauty With a Purpose con un proyecto de inclusión social.Fuente: Instagram: @missworld

Miss Mundo 2025: ¿Quiénes han clasificado al Top 40?

En esta edición, Miss Mundo implementó un formato basado en regiones: África, América y el Caribe, Asia y Oceanía, y Europa. De cada bloque avanzarán diez candidatas, incluyendo aquellas que ganen los conocidos Fast Track Challenges, como Sports, Top Model, Talent, Head-to-Head y Beauty With a Purpose.

Hasta ahora, los avances han estado marcados por momentos históricos. Por ejemplo, Estonia clasificó por primera vez desde 1999 gracias a Eliise Randmaa, ganadora de la prueba deportiva. Por otro lado, Monica Kezia Sembiring, de Indonesia, obtuvo su pase tras imponerse en el desafío de talento, continuando la racha de éxitos del país en este tipo de competencias.

Otra clasificación destacada es la de Zambia, que debuta en el Top 40, gracias al triunfo de Faith Bwalya en el Head-to-Head Challenge. También fue un momento especial para Trinidad y Tobago, ya que Anna-Lise Nanton se convirtió en la primera representante de su país en ganar un reto continental.

Desde Europa, İdil Bilgen, de Turquía, y Millie-Mae Adams, de Gales, también avanzaron mediante este mismo desafío. Por su parte, el exigente Top Model Challenge abrió las puertas a nuevas clasificadas como Selma Kamanya (Namibia), Aurélie Joachim (Martinica), Nandini Gupta (India) y Jasmine Gerhardt (Irlanda). A este grupo se sumaron este lunes Natasha Nyonyozi (Uganda) y Valeria Pérez (Puerto Rico), quienes destacaron en el Beauty With a Purpose. La puertorriqueña es, hasta ahora, la única representante latina en el Top 40, gracias a su proyecto enfocado en la inclusión de personas con discapacidad y familias afectadas por el cáncer.

Staisy Huamansisa busca la corona del Miss Mundo, esquiva para Perú desde el triunfo de Maju Mantilla en 2004.Fuente: Instagram: @missworld

¿Y el resto de Latinoamérica?

La ausencia de candidatas latinas de países con tradición en Miss Mundo —como Venezuela, México, Brasil, República Dominicana o Perú— empieza a llamar la atención. En especial, considerando el historial de coronas que acumula la región. Aun así, representantes como la peruana Staisy Huamansisa aún tienen una última oportunidad de impresionar durante la evaluación final de los jueces.

La gala final del certamen se celebrará el sábado 31 de mayo en el HITEX Exhibition Centre de Hyderabad (India), donde la actual Miss Mundo, Krystyna Pyszková (República Checa), coronará a su sucesora. Será la última chance para que Latinoamérica mantenga su legado vigente en el concurso internacional de belleza.

