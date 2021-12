Miss India Harnaaz Sandhu fue coronada Miss Universo 2021 durante el certamen que se realizó en Eilat, Israel. | Fuente: EFE

La Miss India Harnaaz Sandhu fue coronada como la nueva Miss Universo 2021, es la tercera vez que su país obtiene el primer puesto en esta competición, que celebró su septuagésima edición en la ciudad israelí de Eilat.

La india se convierte en la sucesora de la mexicana Andrea Meza, tras imponerse sobre la paraguaya Nadia Ferreira, que terminó segunda, y la sudafricana Lalela Mswane, que se ubicó tercera.

La gala tuvo lugar en el estadio Universe Arena, construido para la ocasión y que estuvo lejos de llenarse, debido a la prohibición al ingreso de turistas decretada hace dos semanas por Israel para frenar el avance de la variante ómicron de la COVID-19.

ACTRIZ Y ACTIVISTA

Sandhu, de 21 años y oriunda de la ciudad india de Chandigarh, es una conocida actriz en su país y una activista por los derechos de la mujer, sobre todo en lo que refiere a acceso a la educación.

Durante la ceremonia, en la pregunta final previo a su coronación, la joven envió un mensaje a las jóvenes de todo el mundo: "Sepan que son únicas y que eso es lo que las hace hermosas. Dejen de compararse con otras y hablemos de otras cosas más importantes que están pasando en el mundo".

La ganadora del Miss Universo 2021 durante el característico desfile en traje de baño. | Fuente: EFE

PERÚ EN LA COMPETENCIA

Esta última jornada del certamen comenzó con las participantes luciendo deslumbrantes vestidos de lentejuelas e incluyó el característico desfile en traje de baño y un segundo con vestidos de noche.

Las representantes latinoamericanas tuvieron, como de costumbre, una participación destacada, y tres de ellas, Colombia, Puerto Rico y Paraguay se ubicaron entre las diez finalistas.

Perú, representado por Yely Rivera, no pudo quedar entre el primer grupo de las 16 finalistas, por lo que tuvo que abandonar la competencia junto a otras 63 participantes.

SHOW MUSICAL

Los espectáculos musicales estuvieron a cargo de la israelí Noa Kirel, la estadounidense JoJo y un grupo de músicos locales liderados por Harel Skaat, mientras que el presentador del certamen fue nuevamente Steve Harvey.

Con la celebración de la septuagésima edición de Miss Universo en Eilat, Israel se sumó a la extensa lista de países que ha albergado el concurso de belleza.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS



Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.