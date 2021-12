Miss Universo 2021: Yely Rivera, la candidata de Perú en el certamen de belleza | Fuente: Faccebook | Yely Rivera

Israel se alista para la gala final de Miss Universo 2021, que se celebra en la ciudad de Eilat, un certamen donde participan 80 concursantes que aspiran a ser la reina mundial de la belleza, entre ellas, la peruana Yely Rivera.

En octubre de este año, Yely participó en Miss Perú representado a la ciudad de Arequipa. Luego de pasar por las distintas etapas del concurso junto a otras candidatas, logró ser elegida como la sucesora de Janick Maceta.

A pocas horas de la gran final de Miss Universo 2021, Yely utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores 6 cosas curiosas que no sabían de ella, como su afición por el voleibol, la carrera que dejó en el séptimo ciclo y de cómo pasó de odiar a amar a los gatos.

1. CAMBIÓ DE CARRERA

"Estudié la carrera de economía y negocios internacionales hasta séptimo ciclo y luego me cambié de carrera". (Luego estudió la carrera de administración y marketing).

2. LOS GATOS

Antes no me gustaban los gatos, hasta que mi hermano adoptó una gatita en casa, y desde ahí me gustan los gatos.

3. EL VOLEIBOL

Hasta los 16 años jugaba voleibol y tenía aspiraciones para ingresar a la selección de vóley del Perú.

4. LA TELEVISIÓN

Desde los 15 años participé en varios programas de televisión, desde el colegio y cuando salí del colegio, porque amaba las cámaras de televisión.

5. COMBINACIÓN EXTRAÑA

Amo la combinación de dulce con salado y me encanta comer las 'Chocosodas' con 'Cuates'. Es una combinación extraña, pero me gusta comer los dos juntos.

6. LA GASTRONOMÍA

Mi plato favorito es el seco a la norteña con frejoles, mi bebida favorita es el cappuccino y mi postre favorito es el cheesecake de fresa.

LOS PRESENTADORES

Miss Universo 2021 arrancó este viernes con una gala preliminar en la que las concursantes desfilaron en traje de baño y con traje de noche, y posteriormente lucieron vestidos tradicionales de sus países, eliminatoria de la que saldrán las 16 mujeres que pasan a la final y que se anunciarán esta noche.

El presentador de la gala de esta noche será el estadounidense Steve Harvey, junto con la mexicana Andrea Meza, Miss Universo actual, que entregará la corona a la ganadora. Meza ha tenido el reinado más corto de la historia de Miss Universo, ya que la gala que se tenía que celebrar en diciembre de 2020 no se celebró por la COVID-19 y finalmente se hizo en mayo.

