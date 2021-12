Yely Rivera es la ganadora del Miss Perú 2021 y representó a nuestro país en el Miss Universo 2021. | Fuente: Miss Perú

Yely Rivera, representante peruana en el Miss Universo 2021, no pudo quedar entre las 16 semifinalistas que compiten por la corona. Junto a ella quedaron eliminadas de la competencia 63 participantes más.

La decisión estuvo a cargo de un jurado compuesto por siete mujeres, incluyendo a la famosa modelo brasileña Adriana Lima, aunque una de las semifinalistas fue elegida por voto popular.

El listado fue anunciado por el estadounidense Steve Harvey, quien volvió a oficiar como presentador del certamen, y estuvo precedido por la presentación de la cantante israelí Noa Kirel.

SEMIFINALISTAS

Las candidatas de Paraguay, Puerto Rico y Venezuela se encuentran entre las 16 semifinalistas que aspiran a convertirse en la nueva Miss Universo.

Además de estas tres jóvenes, también se clasificaron para la semifinal las participantes de Panamá y Colombia.

Las competidoras restantes son las representantes de Estados Unidos, Bahamas, Francia, Japón, Singapur, Reino Unido, India, Filipinas, Aruba, Sudáfrica y Vietnam.

REESTRICCIONES

La ceremonia tiene lugar en el Universe Arena de Eilat, la ciudad más meridional de Israel, a la orilla del mar Rojo y fronteriza con Egipto y Jordania.

Esta es la primera ocasión en que Israel organiza el concurso, que con esta alcanza su edición número 70.

Debido a las restricciones implementadas por el Gobierno israelí para frenar la propagación de la variante ómicron de la COVID-19, la gala de hoy se llevó a cabo en un estadio a media ocupación y sin el flujo de turistas extranjeros.

