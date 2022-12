Las candidatas latinas al Miss Universo 2022 buscarán traer la corona a sus respectivos países el próximo 14 de enero. | Fuente: Composición

Las 85 candidatas de todas partes del mundo se alistan para el Miss Universo 2022 y buscan llevar la corona a su país. En el caso de Perú, Alessia Rovegno se ha posicionado como una de las favoritas en el certamen internacional, según Telemundo. Sin embargo, no es la única modelo que desea ser la ganadora, ya que hay más representantes latinas con las que compite. Conócelas aquí.

1. Miss Honduras 2022 - Rebeca Rodríguez

Rebeca Rodríguez es originaria de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en Honduras, tiene 20 años y desde hace varios años se dedica al modelaje profesional para reconocidas marcas. Es bilingüe y estudia una doble licenciatura en negocios internacionales y marketing digital en la Atlantis University de Miami.

Además de su belleza física con su imponente estatura de 1.70 metros, sus ojos azules y su cabello rubio, destaca en ella su belleza interior, pues es embajadora de fundaciones dedicadas a promover la salud y la educación en su país natal.

Rebeca Rodríguez es la hondureña que representará a su país en el Miss Universo 2022. | Fuente: Miss Universo

2. Miss Puerto Rico 2022 - Ashley Cariño

Ashley Cariño es la representante de Puerto Rico para el concurso Miss Universo en su 71° edición. Una de las razones por las que quiso entrar a la competición fue porque quiere "llevar el mensaje para que las personas sepan, especialmente, la juventud de hoy en día, que cuando se proponen algo, cuando ellos creen en lo que ellos tienen, en sus habilidades, en sus destrezas, todo es posible, que no hay ningún límite".



Actualmente, Cariño está terminando la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Central de Florida con la esperanza de especializarse en el campo de la propulsión de cohetes. Su objetivo final es trabajar para la NASA, que ha sido un sueño de su infancia.

Ashley Ann Cariño Barreto es una modelo puertorriqueña-estadounidense, que fue coronada como Miss Universo Puerto Rico 2022. | Fuente: Miss Universo

3. Miss Panamá 2 022 - Solaris Bar ba

Solaris Barba es embajadora de la Fundación Smile Train Latinoamérica, una organización centrada en dar soluciones a las fisuras labiales y de paladar. Además, es una estudiante de Psicología y le apasiona la danza y las bellas artes. También colabora estrechamente con la fundación S.O.S. Albinos Panamá, que ayuda a los niños con albinismo de las poblaciones indígenas de Guna Yala, en el Caribe panameño.

Solaris De La Luna Barba Cañizales es una modelo, bailarina y ganadora de un concurso de belleza panameña que fue coronada Miss Panamá 2022. | Fuente: Miss Unvierso

4. Miss Venezuela 2022 - Amanda Dudamel

Amanda Dudamel es hija de Rafael Dudamel, director técnico de fútbol, quien logró que la “Vinotinto” se afianzará en el fútbol latinoamericano. La modelo es diseñadora y, por ello, participa en toda la creación de su vestuario para el día de Miss Universo 2022 y quiere darle su propio toque a cada una de las prendas que va a lucir durante la ceremonia.

Al crecer con un deportista, la responsabilidad y dedicación son sus grandes pialres: “Yo estoy despierta desde las cuatro de la mañana y estoy siempre con una sonrisa en la cara porque quiero representar a Venezuela con muchísima responsabilidad, orgullo y amor y esto se tiene que irradiar en mí, lo tienes que sentir. Implica responsabilidad, pero también tienes que llevarlo en la sangre y sentirlo apasionadamente”, subrayó.

Amanda Dudamel Newman es una modelo, diseñadora de moda, filántropa y reina de belleza venezolana, ganadora del Miss Venezuela. | Fuente: Instagram

5. M iss Chile 2022 - Sofía Depassier

Depassier tiene 24 años. Es estilista, modelo y animadora. Le apasiona la actuación y todo lo que tenga que ver con la belleza, como el maquillaje y la moda. En sus redes sociales, mostró una cicatriz que tiene en su espalda baja producto de una cirugía tras ser diagnosticada de Escoliosis a los 12 años. "Fui sometida a una cirugía compleja, la cual me llevó a replantear mi vida completa, con el temor de no volver a caminar, de no poder llevar una vida normal, y en donde tendría conmigo una gran cicatriz por el resto de mi vida", partió revelando la joven.

"Afortunadamente, todo resultó bien, y hoy puedo llevar una vida normal que me hizo pensar que, a veces, callamos el dolor, ocultamos estas heridas y olvidamos que son las verdaderas batallas que importan ganar", añadió junto a la fotografía.

Sofía Depassier, una joven de 24 años, representante de la comunidad extranjera, (chilenas que viven fuera del país) se convirtió en la ganadora de Miss Chile 2022, asegurando su cupo al Miss Universo. | Fuente: Instagram

6. Miss Brasil 2022 - Mia Mamede

La modelo brasilera tiene 26 años, es empresaria, filántropa, polígrafa, habla francés, español, inglés y mandarín con fluidez, es presentadora de televisión, periodista y licenciada en Socioeconomía en Nueva York y propietaria de una gran oratoria.

Ella buscará devolverle el top a su país, pues no logran clasificar a la final desde el 2020 cuando Julia Gama terminó como la primera finalista.

Mia Mamede ​es una modelo, actriz y reina de belleza brasileña, fue la primera mujer de su estado (Espírito Santo) en ganar Miss Brasil.​ | Fuente: Instagram

7. Miss Bolivia 2022 - Camila Sanabria

Camila Sanabria es licenciada en Administración de Empresas y tiene un máster en Marketing y Gestión Empresarial. Desde que empezó a participar en concursos de belleza, tenía claro cuál era su objetivo social: ayudar a los demás. A partir de su nominación como representante de Miss Bolivia en el Miss Universo 2022 tomó personal la concientización sobre el autismo y el bullying, que conoce de cerca.

“Mi sobrino tiene la condición de autismo. Quiero poder ayudar a concientizar sobre esta condición y también ayudar a estos niños en su proceso de sociabilización. El estar viviendo esto con mi familia me tocó el corazón y logré entender la falta de apoyo y de ayuda que se tienen en este proceso”, afirmó para Telemundo.





María Camila Sanabria Pereyra es elegida como Miss Bolivia 2022, tras la destitución de la cochabambina Fernanda Pavisic Rojas. | Fuente: Instagram

8. Miss Nicaragua 2022 - Norma Huembes

Norma Huembes, de 24 años y nacida en el municipio de San Marcos, provincia de Carazo (Pacífico), es una de las favoritas de los nicaragüenses en las redes sociales para ganar el Miss Universo 2022. Habla con fluidez español, inglés, italiano y actualmente aprende coreano.

Tiene una licenciatura en contaduría pública de la Universidad Centroamericana en Managua. En 2020, fue estudiante de intercambio en Keene State College en Keene, New Hampshire, EE. UU., donde estudió Negocios y Administración.

Norma Elizabeth Huembes Salazar es una modelo, contadora pública y ganadora de un concurso de belleza Miss Nicaragua 2022. | Fuente: Miss Universo

9. Miss Guatemala 2022 - Ivana Batchelor

Ivana Bachelor trabaja como traductora de inglés y español, es pianista profesional y bailarina española. Es cofundadora de IB Model Agency and Academy y está segura de llevar la corona a su país.

"Me enorgullece haber llevado el título con tanto amor que me ha llevado a vivir experiencias inolvidables. Miss Universo Guatemala fue solo un sueño, se hizo realidad y una de las mejores experiencias de mi vida profesional y personal. Agradezco a las personas que estuvieron conmigo, que creyeron en mí y que me apoyaron con su amor incondicional, me despido del título con un enorme sentimiento de satisfacción y orgullo, gracias a todos los que siempre confiaron en mí", dijo para Telemundo.

Elizabeth Ivana Batchelor Batchelor nació el 28 de octubre del 2000 en el departamento de Quetzaltenango. A sus 21 años ha sido catalogada como la Barbie Chapina. | Fuente: Instagram

10. Miss Costa Rica 2022 - María Fernanda Rodríguez

María Fernanda es una ingeniera civil apasionada por los idiomas. Recientemente se ha graduado en portugués, su tercera lengua, y sigue estudiando la lengua de señas costarricense, ya que la inclusión de las lenguas no verbales es importante para ella.

Es una entusiasta del deporte y practica artes marciales mixtas, ballet y natación. Dedica su tiempo a ayudar a los jóvenes, sobre todo a la Asociación Mariano Juvenil, de cuya junta directiva es miembro. También es miembro activo del “Club de Leones Internacional de Costa Rica” y de “The Clean Wave”.

María Fernanda Rodríguez Ávila es una modelo y reina de belleza costarricense, ganadora del concurso Miss Costa Rica 2022. | Fuente: Instagram

11. Miss Paraguay 2022 - Lia Ashmore

Lis Ashmore ha estudiado Marketing y Diseño gráfico, y se ha dedicado a ello a tiempo completo. Otra de sus labores es que trabaja de la mano con varias organizaciones con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza, aceptación y empatía.

Lia se dedica a ayudar a los demás a construir un sentido saludable de sí mismos y de su identidad después de haber sufrido el rechazo y la discriminación en su infancia que la llevaron a contemplar el suicidio. Cree que una persona puede marcar la diferencia y da charlas sobre la autoaceptación para acabar con el bodyshaming.





Lia Aymara "Leah" Duarte Ashmore es una modelo paraguaya y ganadora de un concurso de belleza que fue coronada Miss Paraguay 2022. | Fuente: Miss Universo

12. Miss Argentina 2022 - Bárbara Cabrera

Bárbara Cabrera es directora creativa de su propia marca de ropa femenina “BÁRBARA CABRERA Buenos Aires”. Aparte de ello, quiere seguir colaborando con la Fundación Margarita Barrientos, una entidad que suministra comedores a quienes se encuentran en situaciones difíciles para ayudar a más mujeres y niños a encontrar un lugar seguro donde puedan recibir apoyo, preservar su seguridad y reconstruir sus vidas.

Bárbara Yasmin Cabrera es una modelo argentina y fue nombrada Miss Argentina 2022. | Fuente: Miss Universo

13. Miss República Dominicana 2022 - Andreína Martínez

Andreína Martínez ha participado en la semana de la moda de la ciudad de Nueva York, el NYFW, además ha sido imagen de campañas para marcas como Missoni, Nars cosmetics y Sephora. A finales del 2020, participó y ganó su primer certamen de belleza, ‘Misses of Dominican Republic’, realizado en la ciudad de NY, convirtiéndose en la representante de la Diáspora Dominicana en Estados Unidos, siendo la primera vez que gana una representante de la comunidad dominicana de USA.

Actualmente, trabaja en Women’s Equality Center, una ONG que lucha por los derechos de la mujer en Latinoamérica y el Caribe, donde se encarga de apoyar las principales necesidades programáticas de la organización.

Andreína Martínez Founier-Rosado es una modelo y reina de belleza dominicana-estadounidense que fue coronada Miss República Dominicana. | Fuente: Instagram

14. Miss Colombia 2022 - María Fernanda Aristizábal

María Fernanda es una oradora motivacional, modelo e influencer con una licenciatura en Medios y Periodismo. Aristizábal trabaja con varias organizaciones sin ánimo de lucro, incluyendo Smile Train y Best Buddies. Aristizábal desea utilizar su plataforma de Miss Universo para dar visibilidad y concientizar sobre la escasez de agua a través de su campaña #SOSWATER.

María Fernanda nació el 19 de junio de 1997 en Armenia, Quindio. | Fuente: Instagram

15. Miss México 2022 - Irma Miranda

Irma Cristina Miranda Valenzuela estudió la licenciatura en Administración de Empresas, aunque también es amante de la danza, especialmente de ballet folklórico y ha trabajado para Televisa como presentadora de deportes.

Fue en 2016 que Miranda comenzó su carrera en los concursos de belleza, siendo la primera finalista en la final nacional de Nuestra Belleza México en 2016, certamen que ganó la tamaulipeca Kristal Silva.

Irma Cristina Miranda Valenzuela es una modelo mexicana, conductora y reina de belleza. | Fuente: Miss Universo

16. Miss Ecuador 2022 - Nayelhi González

Nayelhi González nació en Esmeralda, Ecuador y, antes de ingresar al mundo de la belleza, estudió Enfermería. La modelo realiza labores sociales durante todo el año, con especial atención a los niños pequeños de la provincia de Esmeraldas con su propio proyecto llamado Juventud Diamante, en colaboración con la Fundación Germinar. Como titular de Miss Ecuador, pretende levantar la moral y el amor propio de las mujeres afrodescendientes.

Nayelhi González, de Esmeraldas, fue coronada como la nueva Miss Ecuador 2022. | Fuente: Instagram

17. Miss El Salvador 2022 - Alejandra Guajardo

La joven de 26 años, que representó el departamento de Cabañas, nació en el estado de Quintana Roo, en la ciudad de Cancún, México. Su mamá es mexicana, pero su papá y el resto de su familia son salvadoreños, por lo que Guajardo tiene doble nacionalidad. Alejandra fue criada en El Salvador, México y Texas, pero ya tiene tres años de estar viviendo en el país, aunque siempre está viajando por cuestiones de trabajo.

Ante los comentarios que han surgido por su nacionalidad mexicana, la representante de belleza explica: "Me siento muy orgullosa de llevar sangre salvadoreña en mis venas. Nosotros, los salvadoreños, estamos en todas partes del mundo y nunca perdemos nuestras raíces, siempre estaremos orgullosos de nuestra patria". Junto a su familia, ha creado una marca de línea de productos de belleza de CBD (cannabidiol) orgánicos, llamada Kankenami.

Alejandra Guajardo, la mexicana/salvadoreña, es la Miss El Salvador 2022, representando al Estado de Cabañas. | Fuente: Instagram





