'Moana': Auli'i Cravalho no será la protagonista del live-action de Disney

Después de que Dwayne Johnson anunciara el live-action de “Moana” y confirmara su presencia junto a Auli’i Cravalho como la protagonista, la actriz utilizó sus redes sociales para anunciar que no será la primera princesa Disney de la Polinesia.

Contrario a lo que sucedió con “La sirenita”, los fanáticos se mostraron contentos y conformes con esta nueva versión, más aún con la elección de los artistas ya que ellos fueron quienes les dieron voz a sus respectivos personajes.

No obstante, Auli'i Cravalho dejó en claro por qué decidió dar un paso al costado para darle el papel a alguien más. “Cuando me eligieron como Moana a los 14 años, mi vida cambió maravillosamente y mi carrera comenzó. En este remake de acción en vivo no repetiré el papel. Creo que es absolutamente vital que el casting represente con precisión los personajes y las historias que queremos contar”, se le escuchó decir.

A pesar de que no será “Moana” en el live-action de Disney, no estará tan alejada del proyecto ya que se desempeñará como productora ejecutiva. “Ayudaré a encontrar a la próxima actriz que retrate el espíritu valiente, el ingenio innegable y la fuerza emocional de Moana. Me siento verdaderamente honrada de pasar esta estafeta a la próxima joven descendiente de las islas del Pacífico, para honrar nuestras increíbles culturas y comunidades de los pueblos del Pacífico que ayudaron a inspirar su historia. Y espero con ansias todas las hermosas representaciones del Pacífico por venir. Mahalo”, se despidió en hawaiano que significa ‘Gracias’.

Para Auli'i Cravalho es necesario que le dé vida a Moana una actriz más joven tal y como es el personaje. Además, quiere que sea una persona que pueda comenzar su carrera artística, así como sucedió con ella.

'Lilo & Stitch' también será una película en live-action

Disney Plus sigue apostando por los live-actions a pesar de que ha tenido malos comentarios con algunas de sus películas como 'La sirenita' o el remake de 'Peter Pan & Wendy'. Esta vez, la plataforma buscará hacer historia con el clásico ‘Lilo & Stitch’.

Para ello, Disney reveló quién será la protagonista y se trata de Maia Kealoha, una niña nacida en Hawái. A pesar de no ser muy conocida, ha participado en concursos de belleza como Little Miss Kona Coffee.

El casting fue realizado por Rideback Ranch, luego de que lanzaran la convocatoria abierta en el mes de noviembre, para una niña que se pareciera a uno de los personajes más emblemáticos en la historia de Disney.

‘Lilo & Stitch’ es el primer protagónico de Maia Kealoha y el rodaje comenzará pronto ya que primero el equipo está trabajando en los efectos especiales debido a que la historia tiene alienígenas. La compañía aún se encuentra en audiciones para conseguir el perfil ideal para interpretar el papel de Mertle, compañera de la clase de hula de Lilo en la película, que se caracteriza por su cabello pelirrojo.

Jon M. Chu, director de 'Crazy Rich Asians', será el encargado de rodar una nueva película de 'Lilo & Stitch' (2002), que en esta ocasión combinará actores de carne y hueso con efectos digitales creados por ordenador.

Dirigida y escrita por Dean DeBlois y Chris Sanders, la película original de 'Lilo & Stitch' narraba la tierna amistad entre una niña hawaiana y un alienígena con forma de perro. Ese largometraje recaudó 273 millones de dólares en todo el mundo, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.