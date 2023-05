'Un viernes de locos': Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis confirman secuela de la película de Disney

Ganó el cine. Tras ser considerada una de las mejores películas del 2000, “Un viernes de locos” tendrá una secuela. A pesar de que se estrenó hace 20 años, sigue siendo una de las cintas más vistas en Disney Plus.

Con Lindsay Lohan que ahora tiene 36 años y Jamie Lee Curtis de 64, las actrices utilizaron sus redes sociales para confirmar que reencarnarán a Anna Coleman y la doctora Tess Coleman, respectivamente.

“Un viernes de locos” está actualmente en proyecto y hasta el momento no se sabe de qué se tratará la historia. Esta noticia causó gran emoción en los fanáticos ya que también fueron parte de la decisión de Disney para lograr esta segunda parte debido al gran movimiento que hicieron en las redes.

Como se recuerda, Jamie Lee Curtis tomó la iniciativa de hablar con los directivos de la industria de Mickey Mouse. “Algo realmente tocó una fibra sensible. Cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: ‘Se siente como si hubiera una película por hacer’”, confesó para The New York Times.

El retorno de Lindsay Lohan

Hace dos años, Lindsay Lohan también regresó a la música con la canción "Back to Me" ("Vuelvo a mí"), que marcaba el fin de una etapa marcada por episodios problemáticos en los que llegó a pasar estancias en prisión.

Desde que debutó como estrella infantil de Disney con 11 años para protagonizar "The Parent Trap", en 1998, Lohan ha aparecido en 26 películas y 12 programas de televisión.

En 2004 llegó su momento cumbre con "Mean Girls" ("Chicas pesadas"), convertida en un clásico de la comedia adolescente.

Pero pronto llegaron los problemas con el alcohol y al volante para Lindsay Lohan, que en 2005, cuando aún era menor de edad, ya asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y admitía consumir drogas.

Desde entonces, las polémicas y los conflictos con la Justicia convirtieron a la joven en un objetivo de la prensa rosa.

Tras ese turbulento episodio, la artista se retiró de la industria del espectáculo y pasó varias temporadas en Dubái y otras ciudades europeas, donde abrió negocios como un club de playa en Mykonos (Grecia).