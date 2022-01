Mon Laferte y el productor musical César Cejas | Fuente: Instagram | Mon Laferte

Mon Laferte lamentó la muerte del productor y compositor mexicano César Ceja, quien además de ser su expareja sentimental fue una persona importante en el inicio de su carrera musical. A través de su cuenta de Instagram, la artista chilena dejó un sentido mensaje expresando su dolor por la irreparable pérdida.

"Querido César, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de seis años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas, también", publicó.

A manera de homenaje, Laferte prometió que seguirá interpretando las canciones que realizó junto a Ceja, incluso resaltó que lo hará con más amor que nunca. "Aunque ya no estés aquí, siempre te voy a querer y cada 2 de mayo te voy a recordar con mucho amor, porque también compartíamos cumpleaños. Te amo chinito, descansa en paz", finalizó.

MÁS ARTISTAS LAMENTAN SU MUERTE

Junto a las líneas dedicadas a su "mejor amigo y compañero", la cantante publicó unas fotos donde aparece junto a César en los primeros años de su carrera. Los mensajes de condolencias por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, incluso otras estrellas de la música lamentaron la partida del productor mexicano, entre ellas Paty Cantú y Ana Torroja.

"Mi querido @cesarcejamusic, no puedo creer que te hayas ido… Mi familia musical se queda huérfana, y los escenarios ya no serán lo mismo sin ti. Voy a extrañar tu eterna sonrisa, “rockear” contigo, mirar a un lado y no verte, y esos solos de guitarra que me hacían soñar. La vida se te ha escapado demasiado pronto. Quedaban tantas cosas por hacer… Todo mi amor y mi más sentido pésame a sus familiares y amig@s. Lo siento en el alma😔 Cesar, cariño, descansa en Paz", escribió la exintegrante de Mecano.

