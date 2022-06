Este año, la cantante Mon Laferte se convirtió en madre por primera vez y consiguió nacionalizarse mexicana. | Fuente: Instagram / Mon Laferte

En más de una ocasión, la cantante chilena Mon Laferte ha revelado el origen de algunas de sus canciones, como lo hizo meses atrás con su conocido tema 'Tu falta de querer'. Por eso, hace unos días, la artista se animó a contar en quién se inspiró para componer "Amor completo".

En una entrevista con el mexicano Yordi Rosado, la intérprete, que en mayo obtuvo la nacionalidad mexicana, contó que el segundo sencillo de su disco 'Mon Laferte Vol. 1' nació en medio de un romance fugaz que vivió con un peruano, allá por el 2014, cuando visitó Lima.

Aquel año, Laferte se encontraba de paso por nuestro país para ofrecer un concierto acústico en Barranco, con la compañía de la cantante peruana Cristina Valentina. Y fue entonces que quedó flechada por un compatriota nuestro que le inspiró a componer un tema lanzado finalmente en 2015, con un videoclip protagonizado por la misma Mon Laferte con el mexicano Yseye Appleton.

Mon Laferte y su paso por Perú: "Me enamoré"

"Yo estaba en el Perú y me enamoré perdidamente de este chico, me gustaba mucho", confesó Mon Laferte en la entrevista en que revela cómo surgió su sencillo. "Era un viaje pasajero de tres o cuatro días. Me enamoré y le escribí 'Amor completo' y se la mostré y él se derretía de amor", añadió.

Esa fugacidad, precisamente, está presente en la letra de la canción, en la que la artista chilena canta: "¿Cómo se puede sentir / tantas cosas en tan poco tiempo, y no morir?". Pero así como nació este enamoramiento, muy pronto terminó.



Mon Laferte relató que al finalizar sus compromisos en nuestro país, debió volver a México, donde vive desde hace varios años. El peruano que fue su fuente de inspiración le escribió después de dos semanas para decirle que la buscaría en el país azteca.

Pero tras su llegada no obtuvo lo que esperaba, pues la cantante le dio a entender que su amorío había acabado. "Me ha pasado mucho eso, por andar escribiendo canciones, no sé qué hacer con los chavos", manifestó.





En febrero de este año, Mon Laferte se convirtió en madre por primera vez. | Fuente: Instagram / Mon Laferte

Mon Laferte alista "muchos proyectos nuevos"

A inicios de junio, Mon Laferte dijo a EFE sentirse en un momento muy pleno y feliz debido a la emoción por su gira en España, pero también por el nacimiento de su hijo Joel hace más de tres meses, gracias a quien se siente muy enérgica y con ganas de planear y llevar a cabo "muchos proyectos nuevos".

"Cuando uno tiene un hijo le cambia mucho, (...) me siento más feliz, más motivada, con ganas de hacer cosas y muy concentrada. Quiero hacerlo todo bien, quiero hacerlo todo por mi bebé", explicó.

En este sentido dijo encontrarse "muy bien" de salud mental y aconsejó los autocuidados y pedir ayuda a las personas que —como le sucedió a ella hace algunos años cuando padeció una fuerte depresión— sientan debilidad a la hora de seguir adelante, se rodeen de sus seres queridos y pidan ayuda.

"(Debes) rodearte de gente buena que te quiera, ir a terapia, tomarte las medicinas, dormir temprano, beber agua. Es cuestión de pedir ayuda", relató.

