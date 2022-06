El cantante italiano Eros Ramazzotti lanzará un nuevo disco el próximo septiembre. | Fuente: Instagram / Eros Ramazzotti

El cantante italiano Eros Ramazzotti anunció este jueves su nuevo disco, "Battito infinito", que se publicará el próximo 16 de septiembre, un día después del comienzo de una gira mundial que dará inicio en la ciudad española de Sevilla y con la que recorrerá Latinoamérica.

El nuevo trabajo discográfico de este artista, uno de los italianos más internacionales, contará con una versión en español, "Latido infinito", y su primer sencillo, "Ama", será publicado en la medianoche de este jueves, según confirmó en sus redes sociales.

Los seguidores de Eros Ramazzotti podrán reservar una copia física del álbum desde el viernes 10 hasta el 19 de junio.

Por otro lado el artista, conocido en todo el mundo tras vender 70 millones de discos a lo largo de su carrera, iniciada en la década de 1980, dio a conocer también una gira mundial que dará inicio el 15 de septiembre en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla (España).

En sus redes sociales, Eros Ramazzotti adelantó la portada de su nuevo disco, "Latido infinito". | Fuente: Instagram / Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti y su gira por el mundo

Su concierto en Sevilla el inicio de un adelanto de su gira planetaria, con otras nueve citas en las ciudades italianas de Agrigento (17 y 18 de septiembre) y Verona (20, 21, 23 y 24 de septiembre), así como en Atenas (1 de octubre) y el anfiteatro de Caesarea, en Israel (6 y 8 de octubre).

Luego arrancará una gira mundial de mayor envergadura que le llevará entre el 30 de octubre de 2022 y el 11 de mayo de 2023 por Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, con un concierto en Madrid el 31 de marzo de 2023 y otro en Barcelona el 2 de abril.

En cuanto a Latinoamérica, Eros Ramazzotti cantará en Ciudad de México (23/11/2022), San José (25/11/2022), Panamá (27/11/2022), Quito (30/11/2022), Buenos Aires (2/12/2022), Santiago de Chile (4/12/2022), Caracas (11/12/2022), Sao Paulo (9/12/2022) y Riverao Presto (7/12/2022).

Retorno a los escenarios

El regreso de Eros Ramazzotti a los escenarios marca otro hito en su carrera, que arrancó en 1982 tras el lanzamiento de su sencillo "Ad un amico" y luego crecería con una veintena de discos, casi todos con una versión en español.

"He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mi y de mi historia", aseguró este jueves.

"No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo momento y empezar a hacer música de nuevo. Juntos", concluyó.

(Con información de EFE)

