Monica Bellucci y Tim Burton tienen una relación de cuatro meses, según revista francesa | Fuente: EFE

Sorpresa para la prensa rosa. Monica Bellucci y Tim Burton mantienen una relación, de acuerdo a la revista francesa Paris Match. La publicación también compartió algunas imágenes sobre la pareja durante un paseo en París.

Tras la separación de ambos de sus respectivas parejas, Bellucci y Burton habrían comenzado la relación hace cuatro meses, luego de reencontrarse (ambos se conocían desde hace años) durante el Festival de Cine Lumiére de Lyon.

Antes de esta relación, ambos han estado casados y se separaron de sus parejas hace varios años. Bellucci estuvo casada con el actor francés Vincent Cassel, con quien tuvo dos hijas. Tras el fin de su matrimonio, después de años, la actriz comenzó una relación con Nicolas Lefebvre.

Por su parte, Tim Burton terminó su relación con Helena Bonham Carter en 2014.

🚨 À la une de 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 cette semaine !



📌 Exclusif : Monica Bellucci et Tim Burton sont en couple !

Récit : https://t.co/7zwH33XAe3 💕

📌 #Palmade : enquête sur les escort boys.



👉 Mercredi 20h pour les abonnés numériques.

👉 Jeudi chez votre marchand de presse. pic.twitter.com/JAlJqR9b1L — Paris Match (@ParisMatch) February 21, 2023

TIM BURTON SOBRE MERLINA

Tim Burton creció sintiéndose parte de la tétrica Familia Addams pero su preferida fue la tajante hija, Merlina, a quien ha dedicado su primera serie: "Era una excluida entre excluidos. Y así es como me sentí yo", afirmó en la Feria 'Comics&Games' de la localidad italiana de Lucca (norte).

"Es divertido porque Merlina va a una escuela de marginados, pero ella es una excluida entre los excluidos. Y es así es como me sentí yo, esa parte realmente me interpela porque es como me sentí en mi colegio, con mis padres u otra gente", reconoció en un encuentro con sus seguidores en el Teatro del Giglio de Lucca.

