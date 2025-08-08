¿Le negaron la entrada? Jennifer Lopez pasa incómodo momento en lujosa tienda de Estambul

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante una escala en Estambul como parte de su gira mundial Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez protagonizó un incidente que estuvo a punto de opacar su visita a la capital turca. Según medios internacionales citados por PageSix, el hecho ocurrió el 4 de agosto en el centro comercial Istinye Park, uno de los más exclusivos de la ciudad.

La artista, de 56 años, lucía un conjunto rosa acompañado de sandalias doradas cuando se acercó a la boutique Chanel. Sin embargo, un guardia de seguridad le habría impedido el ingreso argumentando que la tienda se encontraba llena.

La reacción diplomática de Jennifer Lopez

Más allá de disgustarse, JLo respondió con calma: "OK, no hay problema", y continuó su recorrido por el centro comercial. Sin embargo, poco después, el personal de la boutique intentó enmendar la situación al percatarse de quién era la visitante, invitándola a entrar. Pero en esta ocasión, fue la propia cantante quien rechazó la oferta.

Compras en otras boutiques de lujo

A pesar del inconveniente, la intérprete de On the Floor dedicó más de tres horas a visitar otras tiendas exclusivas como Celine y Beymen, donde, de acuerdo con los reportes, habría realizado compras por varios miles de dólares.

En redes sociales, la situación fue comparada con una escena de la película Selena. En ella, la cantante tejana —interpretada por la propia Lopez— es rechazada en una tienda de lujo debido a ciertos prejuicios, para luego convertirse en una de sus clientas más importantes.