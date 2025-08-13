MrBeast debuta en Kick con streaming benéfico para llevar agua potable al mundo

El creador de contenido realizará su primera transmisión en Kick el 14 de agosto para recaudar fondos en apoyo a su campaña #TeamWater. La plataforma donó 2 millones de dólares para la causa.

MrBeast, uno de los creadores de contenido más influyentes y seguidos del mundo, confirmó que hará su esperado debut en la plataforma de streaming Kick el jueves 14 de agosto de 2025. Para la ocasión, convocará a sus colegas Adin Ross y Félix Lengyel, conocido como xQc.

La transmisión tendrá como objetivo recaudar fondos para su ambiciosa iniciativa #TeamWater, que busca llevar agua potable a millones de personas. La meta es alcanzar 40 millones de dólares y, para el lanzamiento, el youtuber se ha propuesto permanecer en vivo hasta reunir los primeros 5 millones. Kick se sumó a la campaña con una donación inicial de 2 millones de dólares.

“Vamos a hacer un en vivo en Kick el 14 de agosto para mi primer stream en la plataforma. No podemos terminar hasta recaudar 5 millones de dólares para #TeamWater. ¡Ojalá no nos tome días!”, escribió MrBeast este lunes en X (antes Twitter).

"Sé que me cancelarán porque subí un video"

En noviembre de 2023, Jimmy Donaldson —nombre real de MrBeast— fue tendencia mundial tras publicar un video en el que construía 100 pozos en distintas comunidades de África. La iniciativa fue elogiada por muchos, pero también generó críticas de activistas y periodistas kenianos, quienes señalaron que evidenciaba las fallas de su gobierno.

Ante la controversia, el youtuber escribió en sus redes: “Sé que me cancelarán porque subí un video ayudando a la gente y, para ser 100% claro, no me importa... Siempre usaré mi canal para ayudar e inspirar a otros a hacer lo mismo”.

¿Quién es MrBeast?

Con más de 400 millones de suscriptores, MrBeast es el creador más popular de YouTube. Se ha hecho famoso por su filantropía, financiando desde cirugías de cataratas para mil personas hasta prótesis para dos mil amputados.

Forbes lo catalogó como el youtuber mejor pagado de 2022, con ganancias estimadas de 50 millones de dólares al año. Su video más visto —una recreación real de El Juego del Calamar con un premio de 456 mil dólares— supera las 800 millones de reproducciones.

Además, dirige una organización benéfica que funciona como banco de alimentos en Estados Unidos y ha impulsado campañas que han recaudado decenas de millones de dólares para causas ambientales.