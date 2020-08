En su presentación de los MTV Video Music Awards 2020, la cantante Lady Gaga usó una mascarilla reactiva de sonido personalizado. | Fuente: MTV

La presentación de Lady Gaga en los MTV Video Music Awards 2020 dejó diversas postales: una de estas fue su particular colección de mascarillas. El evento, organizado en medio de la pandemia de COVID-19, siguió adelante con su realización con las medidas de seguridad y un número reducido de artistas.

Tras el lanzamiento de “Chromatica”, Gaga cantó por primera vez en vivo sus temas “911”, “Rain On Me” y “Stupid Love”. Con una paralización en sus giras, la intérprete no había pisado un escenario en cierto tiempo, y finalmente, se reencontró —de manera virtual— con sus fanáticos.

Muy fiel a su estilo, la protagonista de “Nace una estrella” lució una serie de atuendos extravagantes y durante su presentación, portó una mascarilla con una pantalla LED al frente mientras entonaba sus canciones. Diego Montoya, diseñador peruano que radica en Estados Unidos, estuvo detrás de la creación del tecnológico cubrebocas.

“Máscara reactiva de sonido personalizada para Lady Gaga para los VMAS. Una colaboración con el genio Smooth Technology. Con adornos de lucita cortados con láser personalizados”, escribió en una publicación en Instagram, en la cual también agradeció haber formado parte de dicho proyecto.

La mascarilla tecnológica permitió que la famosa artista pudiera brindar un espectáculo completo de 9 minutos, donde cambió de vestuario y ubicación para cada interpretar cada canción en los MTV Video Music Awards 2020.

EL MENSAJE DE LADY GAGA

Durante toda su presentación y el recibimiento de los premios, la cantante estadounidense portó diferentes diseños de mascarillas. Junto a Ariana Grande en el escenario, Lady Gaga cantó, bailó y saltó utilizando la protección necesaria para enviar un mensaje a los espectadores en esta pandemia.

“Lleva mascarilla, muestra respeto”, dijo en uno de sus discursos tras ser galardonada como Artista del Año por el lanzamiento de su más reciente álbum “Chromatica”, y como Canción del Año, Mejor colaboración y Mejor Fotografía por “Rain On Me”, la exitosa colaboración que comparte con ‘Ari’.