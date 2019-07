Lady Gaga y Bradley Cooper harán su primera aparición pública- en medio de rumores de romance y convivencia- en la gala de los MTV Video Music Awards. | Fuente: Captura de video

Lady Gaga y Bradley Cooper harán su primera aparición pública- en medio de rumores de romance y convivencia- en la gala de los MTV Video Music Awards. En la gala, ambos está nominados a "Mejor colaboración" y "Canción del año" por su interpretación de "Shallow", en la cinta "A star is born".

La ceremonia de premiación, que se realizará el próximo 26 de agosto, tendrá a Lady Gaga y al actor de "Avengers Endgame" como uno de sus principales invitados. Ambos están nominados a "Canción del año"y competirán en esta categoría con Drake ("In my feelings"), Ariana Grande ("Thank u, next"), Jonas Brothers ("Sucker"), Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ("Old Town Road") y Taylor Swift ("You Need to Calm Down").

Hace unos días, Bradley Cooper no descartó reunirse frente a las cámaras con la intérprete de "Poker face". En entrevista con People, el director de "A star is born" reveló que sería "genial" hacer una lectura en vivo del guión y "cantar las canciones". ¿Podremos verlos juntos nuevamente en el escenario?



¿YA VIVEN JUNTOS?

Lady Gaga y Bradley Cooper habrían decidido convivir, en medio de los rumores de una relación aún no confirmada. Según asegura In Touch, la cantante estadounidense se habría mudado al departamento del actor, expareja de la modelo rusa Irina Shayk, porque “ambos no tienen que disimular nada”.

De acuerdo con el citado semanario, la cantante y protagonista de “Ha nacido una estrella” se trasladó al piso de Bradley Cooper poco después que se confirmara la separación del actor con Irina Shayk, con quien estuvo cuatro años y tienen una hija en común nacida en el 2017.

Luego de varios meses de rumores de romance entre Lady Gaga y Bradley Cooper, un asistente del actor mencionó a In Touch que la intérprete de “Bad romance” se ha instalado en el departamento que Cooper tiene en Nueva York, pero como ambos son conscientes de la atención mediática que suscitan, “no quieren una atención extra”.