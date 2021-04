Helen McCrory como Narcisa Malfoy en la saga cinematográfica de "Harry Potter". | Fuente: Warner Bros.

La actriz británica Helen McCrory, que participó en tres entregas de la saga cinematográfica de "Harry Potter", la cinta "Skyfall" y la serie "Peaky Blinders", ha muerto a los 52 años, anunció este viernes su esposo, el también actor Damian Lewis. Padecía de cáncer y luchó hasta el final contra la enfermedad.

"Desconsolado anuncio que luego de una heroica batalla contra el cáncer, la hermosa y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto pacíficamente en casa rodeada de una ola de amor de amigos y familia", escribió Lewis su sentido mensaje difundido a través de su cuenta oficial en Twitter.

“Murió como vivió. Sin miedo. Dios, la amamos y sabemos qué afortunados somos de haberla tenido en nuestras vidas. Resplandeció tan brillantemente. Ve ahora, Pequeña, al aire y gracias”, agregó.

Sus papeles en la televisión y el cine

Helen McCrory es conocida por su participación en "Peaky Blinders", la ficción televisiva de la BBC estrenada en el 2013, un drama histórico que retrata a una familia de gánsters de Birmingham en la década de 1920. Allí interpretó a la Tía Polly Gray, matriarca del linaje de mafiosos.

“Helen McCrory como Polly Gray. Todo nuestro amor y pensamientos están con la familia de Helen en este momento. Descansa en Paz”, fueron las palabras de la producción tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento.

En las tres últimas entregas de la saga "Harry Potter", que adaptó al cine las novelas de J.K.Rowling, la estrella inglesa dio vida al personaje de Narcissa Malfoy. Otros de sus papeles destacados incluyen el rol como esposa del ex primer ministro británico Tony Blair, Cherie, en las películas "The Queen" y "The Special Relationship". (Con información de EFE)

