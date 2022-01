Louie Anderson murió a los 68 años de edad víctima de cáncer | Fuente: EFE

El comediante y actor estadounidense Louie Anderson murió a los 68 años este viernes por la mañana debido al cáncer que padecía, informó su representante. El tres veces nominado a un premio Emmy y estrella de la serie de televisión "Baskets" (2016) se encontraba en un hospital de Las Vegas.

Desde 1980, su presencia en la televisión estadounidense ha sido una constante, y obtuvo un Emmy en 2016 como mejor actor de reparto por la serie de televisión "Baskets", que protagonizó Zach Galifianakis. Sus actuaciones en esta producción le llevaron a recibir tres nominaciones consecutivas al premio Emmy.





Su trayectoria en la televisión como cómico

Otro de los programas más reconocidos de Anderson fue "Life with Louie" (1995-1998), una serie de dibujos animados sobre sí mismo cuando era niño.

También serán recordados sus papeles especiales en series como "Touched by an angel" (1994), "Scrubs" (2001), y en la gran pantalla con "Coming to America" (1988).

Como presentador de televisión, se encargó de conducir una versión más reciente del conocido concurso norteamericano "Family Feud", entre 1999 y 2002.

En su faceta de cómico, Anderson realizó giras regulares por todo el país haciendo reír a centenares de personas que le seguían desde hacía más de cuatro décadas.

