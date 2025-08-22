Últimas Noticias
Lil Nas X es hospitalizado por posible sobredosis tras ser arrestado en Los Ángeles

Montero Lamar Hill, ​​más conocido por su nombre artístico Lil Nas X, es un rapero, cantante y compositor estadounidense.
Montero Lamar Hill, ​​más conocido por su nombre artístico Lil Nas X, es un rapero, cantante y compositor estadounidense. | Fuente: Instagram: @lilnasx
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

El rapero fue detenido después de ser visto caminando en ropa interior y agredir a los oficiales; posteriormente, fue trasladado a un hospital por una presunta sobredosis de narcóticos.

El rapero estadounidense Lil Nas X fue hospitalizado el jueves, 21 de agosto, luego de ser detenido por la Policía de Los Ángeles, tras un confuso incidente en el que fue visto caminando en ropa interior por las calles del barrio Studio City. 

Según imágenes difundidas por la revista TMZ, el intérprete de Old Town Road apareció en la vía pública vistiendo únicamente calzoncillos blancos y botas de vaquero. Testigos alertaron a las autoridades, quienes acudieron al lugar y procedieron a arrestarlo después de que el artista intentara agredir a los oficiales. 

Fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles informaron al canal NBC4 que Lil Nas X fue trasladado a un centro hospitalario por una posible sobredosis de narcóticos. Cabe recordar que el músico ya había sido hospitalizado en abril, luego de haber presentado una parálisis parcial en el rostro. 

¿Quién es Lil Nas X?

Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en una estrella mundial, especialmente en su país, gracias al éxito en 2019 de su tema Old Town Road junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número 1 más longevo hasta el momento en la historia de EE.UU. al superar a Despacito con 19 semanas en lo más alto.

Ese mismo año, durante la conmemoración del Orgullo LGTB, reveló ser homosexual. Es así que, su orientación sexual, su lenguaje juvenil y la cercanía que mantiene con sus fans por medio de plataformas como TikTok e Instagram, le ha permitido ser uno de los artistas más famosos de su generación.

En marzo del 2021, Lil Nas X publicó su sencillo Montero (Call Me by Your Name), cuyo videoclip solo se grabó con él interpretando diferentes personajes por las dificultades de filmar en la pandemia de la COVID-19.

Lil Nas X

