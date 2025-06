Jonathan Joss, voz de John Redcorn en 'Los reyes de la colina', muere a los 59 años en una balacera en Texas

El actor estadounidense Jonathan Joss, recordado por su trabajo en cine y televisión, falleció tras recibir múltiples disparos en medio de una disputa vecinal.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un nuevo luto golpea a la televisión estadounidense. Jonathan Joss, actor reconocido por dar vida a John Redcorn en la serie animada King of the Hill (Los reyes de la colina), murió a los 59 años tras ser baleado en Texas, en lo que las autoridades describieron como una violenta confrontación con un vecino.

El incidente ocurrió la noche del domingo 1 de junio en el sur de San Antonio. De acuerdo con el reporte policial citado por Variety, una discusión entre Joss y un residente del vecindario terminó en tragedia cuando este último sacó un arma y disparó contra el actor, dejándolo gravemente herido.

Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Joss con múltiples impactos de bala. A pesar de los intentos por reanimarlo, fue declarado muerto en la escena. Horas después, el presunto agresor, identificado como Sigfredo Álvarez-Cega, según TMZ, fue detenido a solo una cuadra del lugar. Se le acusó formalmente de asesinato y se le impuso una fianza de 200 mil dólares.

Jonathan Joss dio vida con su voz a John Redcorn en la serie animada Los reyes de la colina (King of the Hill, en inglés).Fuente: 20th Television

La voz que marcó una generación

Jonathan Joss alcanzó notoriedad por su interpretación de John Redcorn en King of the Hill, a quien dio voz desde la segunda temporada, tras la trágica muerte del actor original, Victor Aaron. La serie, creada por Mike Judge y Greg Daniels, emitió más de 250 episodios entre 1997 y 2010. Joss había regresado recientemente para grabar nuevos episodios en la esperada continuación de la serie, que se estrenará el próximo 4 de agosto por Hulu.

Además de su trabajo en animación, el actor tuvo una carrera versátil tanto en cine como en televisión. Fue el Jefe Ken Hotate en Parks and Recreation, y apareció en producciones como Ray Donovan, True Grit, The Magnificent Seven y, más recientemente, Tulsa King.

Jonathan Joss actuó en 'Parks and Recreation', 'Ray Donovan', 'Tulsa King' y películas como 'The Magnificent Seven' y 'True Grit'.Fuente: Open 4 Business Productions

¿Quién fue Jonathan Joss?

Nació en San Antonio, Texas, donde asistió a McCollum High School. Más adelante, estudió en Texas State University–San Marcos (entonces conocida como Southwest Texas State University), aunque dejó la carrera antes de graduarse. Posteriormente, asistió a San Antonio College y finalmente obtuvo un título en teatro y oratoria en Our Lady of the Lake University, también en su ciudad natal.

Con raíces indígenas, Joss usó su voz y presencia para visibilizar a comunidades nativoamericanas dentro del entretenimiento. Su debut en la pantalla grande llegó en 1994 con las películas 8 Seconds y Texas, y a lo largo de su carrera participó en más de una veintena de producciones, entre ellas Pocahontas 2, Christmas in the Clouds y Walker, Texas Ranger.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis