El fotógrafo británico Mick Rock, conocido por haber inmortalizado en imágenes icónicas a innumerables leyendas de la música, de David Bowie a los Sex Pistols, murió a los 72 años.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro querido renegado psicodélico Mick Rock ha hecho el viaje junguiano al otro lado", escribieron en su cuenta de Twitter, en referencia al psicoanalista Carl Jung.

"Quienes tuvieron el placer de vivir en su órbita saben que Mick era mucho más que 'el hombre que fotografió los años 1970'", como era popularmente conocido. "Era un poeta de la fotografía, una verdadera fuerza de la naturaleza que pasaba sus días haciendo exactamente lo que le gustaba, siempre a su manera deliciosamente escandalosa", agregaron.

La familia no precisó las circunstancias del fallecimiento del fotógrafo, nacido en Londres en 1948 y licenciado en Lenguas Medievales y Modernas por la Universidad de Cambridge.

Fotógrafo icónico de la escena del rock, fue el autor de famosos retratos de Lou Reed, Iggy Pop, los Sex Pistols y Blondie, y se dio a conocer a principios de los años 1970 por sus primeros retratos de Bowie.

Durante casi dos años, fue el fotógrafo oficial del cantante y compositor británico, para quien realizó portadas de discos, carteles y los vídeos de "Live on Mars" y "Space Oddity".

Rock también siguió la vida del extravagante y decadente Ziggy Stardust, el alter ego de Bowie entre 1972 y 1973, que se cruzó con Lou Reed, Iggy Pop, Roxy Music y Marianne Faithfull.

Con información de AFP

