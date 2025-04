Murió a los 93 años Lupita Torrentera, gran amor y madre de los hijos de Pedro Infante

Su hija Lupita Infante confirmó la muerte de la reconocida bailarina, que fue pieza fundamental en la vida del ídolo mexicano.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se confirmó el fallecimiento de Lupita Torrentera, reconocida como uno de los grandes amores de Pedro Infante y madre de tres de sus hijos. La noticia generó conmoción entre los admiradores del ídolo de la música y el cine mexicano, quienes recuerdan a Torrentera como una figura importante en la vida personal del artista.

Lupita Torrentera fue una célebre bailarina que conquistó el corazón de Pedro Infante en los años cuarenta, en la cúspide de su carrera. Fruto de su relación nacieron Graciela Margarita, Pedro Infante Jr. y Guadalupe (Lupita) Infante Torrentera, esta última, comunicó la muerte en sus redes sociales. "Mamá te amamos tus hijos y toda tu familia estás en nuestro corazón", escribió.

Su historia de amor, aunque rodeada de altibajos y polémicas propias de la vida del cantante, se mantuvo en la memoria popular como una de las más significativas.

A lo largo de su vida, Lupita Torrentera mantuvo un bajo perfil mediático, aunque en ocasiones concedió entrevistas en las que recordó con cariño y respeto a Pedro Infante, así como los difíciles momentos que vivió tras su trágica muerte en 1957. Pese a los años transcurridos, siempre defendió el legado del artista y protegió la privacidad de su familia.

La familia no dio a conocer mayores detalles sobre las causas de su deceso, pero sí confirmaron que será cremada este sábado 26 de abril. La comunidad artística y seguidores del intérprete han comenzado a expresar sus condolencias a través de redes sociales, destacando el papel discreto pero fundamental que Lupita Torrentera desempeñó en la vida del legendario "Ídolo de Guamúchil".

La serie que hizo un viaje a través del legado de El gran ídolo de México

La serie de época Se llamaba Pedro Infante revive al ídolo mexicano de la pantalla y la canción en la primera producción que reproduce su vida, desde el ascenso a lo más alto de la época de oro del cine mexicano hasta su muerte en un accidente aéreo.

Previo a su estreno en Vix, los protagonistas de la serie remarcaron la importancia de traer a escena la vida íntima de Pedro Infante. "Infante significa un salvavidas en mi vida muy importante", comentó Mario Morán, encargado de dar vida al gran ícono de la cultura popular mexicana.

"Tuve el infortunio de perder a mi madre hace meses y él me ha venido a inyectar de mucho amor para sobrellevar este proceso. Me siento identificado con él, con el amor que tenía por su madre, por su familia". Por otro lado, para la actriz Ana Claudia Talancón, quien interpreta a María Luisa León, la primera esposa del recordado cantante, la producción ha cambiado su relación con el legado del actor. "Antes era un señor mayor que veía los domingos en la televisión, que cantaba bonito y contaba historias conmovedoras. Hoy, después de este proyecto, significa mucho más, y no todo es bueno", subrayó.