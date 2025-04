"Dios tiene un plan": Justin Bieber se defiende de críticas tras ser visto en mal estado durante Coachella 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Justin Bieber se defiende de las críticas vertidas en su contra. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cantante canadiense difundió mensajes de reflexión citando a Dios para afirmar que “es demasiado imperfecto”. Esto, luego de ser visto fumando y tambaleándose en el festival musical Coachella 2025 el último fin de semana.

“Cada día me despierto pensando que quizás soy demasiado imperfecto para que Dios me utilice en esta hermosa historia de vida. Sin embargo, Dios me usa (con todos mis defectos) cada día. ¡De la misma manera en que te usa a ti! Nuestra vida es significativa. Dios tiene un plan para nosotros”, escribió el cantante en un post el miércoles.

Como se sabe, Justin Bieber suele colocar citas bíblicas en sus redes sociales en referencia a su fe. El intérprete de Baby y Never Say Never fue bautizado en la religión evangélica el 2014 por Varl Lentz, conocido pastor de la iglesia Hillsong.

“Nada nos descalifica de experimentar los buenos planes de Dios para nuestra vida. Hoy elijo permitir que el amor y la gracia de Dios moldeen mi día y me den perspectiva (…) y no hacer de mi día un intento de demostrar mi valía”, sostuvo.

Justin Bieber también defendió su matrimonio con Hailey Bieber en redes sociales. | Fuente: Instagram (justinbieber)

Justin Bieber: “Recuerdo que soy imperfecto y que Dios me ha perdonado”

Justin Bieber siguió con sus mensajes de reflexión este jueves. El cantante mostró su descontento con aquellos que lo cuestionan y afirmó que a pesar de sus polémicos comportamientos en las últimas semanas “Dios lo ha perdonado”.

“Ese sentimiento de culpa puede ser aliviado. ¿Cómo? No solo con ir a la iglesia o leer la Biblia, sino al recibir el perdón de Dios. El mensaje es el perdón. Jesús perdona lo que la cultura nunca perdona (…) Ellos me tratan como un cretino, pero si yo recuerdo que también soy imperfecto y que Dios me ha perdonado”, señaló el artista de 31 años.

Del mismo modo, Justin Bieber también salió a defender su matrimonio con Hailey Bieber. Varios usuarios sugirieron que la pareja habría terminado luego de que el cantante dejó de seguir a su esposa en Instagram.

“Honestamente, si yo fuera tú, también me costaría no sentir celos de mí y de Hailey, estamos on fire. Lo nuestro está en lo más alto, y es comprensible que a mucha gente no le guste eso. No los culpo”, recalcó Bieber sobre Hailey, con quien tiene un bebé de ocho meses.

"Duro":



Por este video de Justin Bieber "divirtiéndose" en el festival de Coachella. pic.twitter.com/J2y7H6fqp2 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 21, 2025

Justin Bieber preocupa a sus fans tras ser visto en Coachella 2025

Justin Bieber estuvo el último fin de semana en Coachella 2025 realizado en California donde fue captado fumando —y bailando de manera extraña— causando preocupación entre sus fanáticos. Según se vio en varios videos, Bieber apareció entre la multitud del público de Coachella bailando con el torso desnudo mientras miraba el piso.

Además, se vio a Justin Bieber siendo abrazado por un DJ mientras el cantante fuma lo que sería un troncho de marihuana. En otro video, difundido en X (Ex Twitter), se le puede ver con una chaqueta ploma y sentado encima de un parlante fumando y moviendo la cabeza de arriba abajo dejando ver una clara desorientación. Esta no es la primera vez que Justin Bieber tiene comportamientos extraños y altisonantes.

Días atrás, el cantante increpó a un grupo de paparazis saliendo de una cafetería en Palm Springs. “¡Solo les importa el dinero! No les importa los seres humanos. ¡Fuera! ¿El dinero es lo único que les importa chicos? ¿Qué saben ustedes de la gente?”, gritó a los fotógrafos.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis