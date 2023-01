Con The Byrds, David Crosby creó un estilo folk-rock distintivo de Estados Unidos. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Valerie Macon

David Crosby, influyente pionero musical de las décadas de 1960 y 1970, falleció a los 81 años, según confirmaron este jueves medios estadounidenses.

Variety informó primero citando a la esposa del cantante, Jan Dance, quien dijo que Crosby murió tras "una larga enfermedad". Más tarde, Rolling Stone citó a una fuente cercana al músico para confirmar su muerte.

"Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y su alma bondadosa seguirán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su legendaria música", señala el comunicado de su esposa.

"Paz, amor y armonía a todos los que conocieron a David y a aquellos a los que tocó. Le echaremos mucho de menos".

David Crosby, the iconoclastic singer, songwriter and guitarist who helped shape the sound of Sixties rock and beyond, has died at the age of 81, a source close to the musician confirms. https://t.co/J4YLztttgK — Rolling Stone (@RollingStone) January 19, 2023

La huella de su guitarra

David Crosby creó un estilo folk-rock distintivo de Estados Unidos con The Byrds y más tarde con las otras bandas que fundó, tales como Crosby, Stills, Nash & Young.

El dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock n' Roll siguió siendo un artista prolífico durante toda su vida. Entre sus proyectos discográficos, destacan títulos como "If I Could Only Remember My Name", "Oh, Yes I Can!", "Thousand Roads", "It's All Coming To Me Now!".

También otras propuestas: "Live On The King Biscuit Flower Hour", "Voyage", "Lighthouse", "Sky Trails" y "Here If You Listen".

A lo largo de seis décadas en la industria de la música, el vocalista, guitarrista y compositor creó una rica variedad de baladas y de punzantes canciones.

Era conocido tanto por sus afinaciones alternativas de guitarra, sus exuberantes armonías y sus letras abstractas como por su activismo pacifista, su honestidad brutal y una peligrosa forma de vivir.



"What has always mattered to David and me more than anything was the pure joy of the music we created together, the sound we discovered with one another, and the deep friendship we shared over all these many long years," - Graham Nash on David Crosby https://t.co/wp8e23FWVl — Rolling Stone (@RollingStone) January 19, 2023

Tributos a David Crosby

No tardaron en llover los homenajes al músico conocido por su prominente bigote.

"No sé qué decir, salvo que me rompe el corazón oír lo de David Crosby", tuiteó Brian Wilson, cofundador de los Beach Boys.

"David era un talento increíble (...) un gran cantante y compositor. Y una persona maravillosa", añadió.

El rockero Jason Isbell se sumó al mensaje: "Agradecido por el tiempo que pasamos con David Crosby. Lo extrañaremos mucho".



Como se recuerda, en febrero de 2022, Crosby se sumó, junto con Stephen Stills y Graham Nash, a la iniciativa emprendida por Neil Young para que se retire su música de Spotify.

La decisión que el trío de músicos tomaron de manera conjunto respondió a la "desinformación peligrosa" en medio de una pandemia global que la plataforma musical permitía transmitir como contenido.

(Con información de AFP).

