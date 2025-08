"Gracias por las lindas palabras": Giacomo Bocchio resalta mención en el final de 'El gran chef famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giacomo Bocchio agradece ser mencionado en el final del programa El gran chef famosos. | Fuente: Instagram (giacomo_bocchio)

Giacomo Bocchio agradeció ser mencionado en el programa final de El gran chef famosos emitido el último sábado 2 de agosto. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el maestro cocinero resaltó los mensajes de cariño de sus seguidores, quienes le recordaron su labor como jurado durante once temporadas.

“Hola, amigos. ¿Cómo están? Este último fin de semana he visto muchas muestras de cariño. Me han etiquetado. Han comentado. Me han escrito muchas cosas bonitas a raíz del último programa de El gran chef famosos”, comienzo diciendo Bocchio.

Seguidamente, el también influencer se mostró agradecido por “las lindas palabras” que tuvieron sus excompañeros en El gran chef famosos. Además, resaltó la “experiencia muy bonita” que obtuvo en el programa de cocina.

“No quiero dejar de agradecer las lindas palabras que tuvieron conmigo en el programa. ¡Muchas gracias! Participar en este programa como jurado ha sido una experiencia muy bonita para mí, muy enriquecedora también y me quedo con esas ganas que tenemos los peruanos de querer aprender, en especial cuando nos hablan de gastronomía. También me quedo con las amistades que he ganado y que seguimos cultivando aún cuando el programa ya terminó”, sostuvo.

Por último, Bocchio invitó a las personas a continuar viendo sus canales digitales donde enseña la preparación de platillos y demás recetas culinarias.

“Quiero aprovechar este mensaje para renovar mi compromiso con ustedes. A seguir compartiendo lo aprendido a lo largo de mi vida profesional por mi canal de YouTube y por mis redes sociales. Y de esa manera podamos seguir elevando nuestro juego culinario. Dios los bendiga”, concluyó.

Nelly Rossinelli agradeció a Giacomo Bocchio en la final de El gran chef famosos. | Fuente: Instagram (nellyrossinelli)

El programa culinario El gran chef famosos llegó a su fin cerrando un ciclo de 15 temporadas que marcó un hito en la televisión peruana. A lo largo de sus ediciones, el espacio impulsó las carreras de figuras como José Peláez, Nelly Rossinelli y el chef Giacomo Bocchio, quien fue parte fundamental en los inicios del formato.

Los integrantes del programa aprovecharon la ocasión para despedirse del público y rendir homenaje a Bocchio, quien ya no es parte del jurado, pero cuya influencia sigue presente. Primero, Rossinelli dedicó sentidas palabras al chef, reconociendo su papel como mentor y su impacto en su crecimiento personal y profesional:

“Quiero agradecer a mi gran amigo, compañero y maestro, Giacomo Bocchio, que estuvo acá desde el principio y elevó el juego culinario del país”, expresó entre lágrimas. El propio Bocchio respondió con un mensaje en los comentarios del video compartido por Latina en Instagram: “Te quiero mucho, Nelly. Cuentas conmigo siempre”.

Por su parte, José Peláez, también tuvo palabras de gratitud hacia Bocchio por haber sido uno de los pilares del proyecto: “Quiero aprovechar para agradecer a Giacomo Bocchio, que empezó este viaje con nosotros”. Asimismo, Christian Ysla, uno de los finalistas, se mostró conmovido al recordar lo mucho que aprendió del chef peruano durante su paso por el programa.

Giacomo Bocchio dejó la conducción de El gran chef famosos tras once temporadas. | Fuente: Instagram

Giacomo Bocchio anunció su salida de El gran chef famosos

Giacomo Bocchio anunció su salida de El gran chef famosos. Por medio de Instagram, el cocinero peruano confirmó que fue despedido del popular reality de cocina luego de once temporadas donde compartió la mesa del jurado junto con Javier Masías y Nelly Rossinelli.

“Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en El gran chef y la respuesta es no. No voy a estar en El gran chef famosos la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor”, mencionó el cocinero en marzo de este año.

De igual manera, Giacomo Bocchio agradeció a El gran chef famosos por darle la oportunidad de enseñar a cocinar a través del programa desde su estreno el 1 de marzo de 2023.

"Deseo que al programa le vaya muy bien, que siga enseñando, que siga compartiendo conocimientos. Espero haber podido ser de mucha ayuda y mucha utilidad para las personas que han visto el programa a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve. Creo que se ha podido compartir bastantes conocimientos gastronómicos”, sostuvo.

Además, añadió: “Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso”.

