Coolio, nacido como Artis Leon Ivey Jr., ​ fue un rapero estadounidense. | Fuente: Instagram

El famoso rapero Coolio murió este 28 de septiembre, así lo anunció su mánager Jarez Posey a la agencia AFP. Las autoridades confirmaron su deceso luego de que el artista acudiera a la casa de uno de sus amigos en Los Ángeles, Estados Unidos.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte, sin embargo, los paramédicos que llegaron al lugar, sospechan que Artis Leon Ivey Jr. -nombre verdadero del intérprete- falleció de un infarto, según TMZ.

En los años 90, Coolio alcanzó la fama con su tema ‘Gangsta’s Paradise’, considerado un himno en el movimiento del rap ya que alcanzó el primer lugar en la lista de Billboard em 1995. Este icónico tema formó parte de la banda sonora de ‘Dangerous Minds’, que tuvo como protagonista a Michelle Pfeiffer.

Además, el rapero es quien cantó ‘Aw, Here It Goes’, tema musical de la serie de Nickelodeon, ‘Kenan & Kel’ (1996). La última publicación del artista fue un fragmento de su presentación en ACL Live, evento que se realizó en Texas hace seis días.

El rap se viste luto en Estados Unidos

En febrero de hace dos años, el conocido rapero estadounidense, Pop Smoke, falleció debido a que dos personas le dispararon dentro de su casa en Hollywood Hills. De acuerdo con las autoridades, eran dos asaltantes quienes ingresaron e hirieron gravemente al artista. Después de acabar con su vida, huyeron del lugar.

Bashar Barakah Jackson, nombre verdadero del intérprete, fue llevado al Centro Médico Cedars-Sinai en West Hollywood, donde no pudo resistir a las heridas de gravedad por lo que lo declararon muerto.

Pop Smoke nació en Nueva York y uno de sus más grandes temas es 'Welcome to the Party' que se posicionó como al número uno en Estados Unidos y además, tuvo un remix con Nicky Minaj.

Otras canciones exitosas que lanzó fueron 'Mpr', 'Flexin' y 'Dior'. Para una entrevista en la revista XXL, la última que dio antes de morir, aseguró que cuando uno es afroamericano en Estados Unidos solo tiene tres opciones: jugar básket, vender droga o ser rapero: "Hice las tres y era bueno en todas ellas. Lo de rapear es solo otro paso en mi vida. No hay modo de saber que haré después de esto", aseguró.

Con solo dos años de carrera artística, tuvo colaboraciones importantes y no solo con Nicky Minaj, también con Travis Scott en el tema 'Gatti', que pertenece a su álbum recopilatorio donde Rosalía participa.

Dos semanas antes de morir, había lanzado su último disco 'Meet the Woo 2', que era una continuación del anterior. La muerte de Coolio se suma a la lista de muertes en torno al mundo del rap, en estos dos últimos años Nipsey Hussle, XXXTentacion, Jimmy Wopo y PnB Rock.

