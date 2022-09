El rapero español Quevedo colaboró con el productor Bizarrap en la sesión número 52. | Fuente: Instagram / Bizarrap

El DJ argentino Bizarrap lanzó en julio pasado su sesión número 52 con el rapero español Quevedo. "Quédate" es el título que lleva la canción que ha logrado convertirse en un éxito rotundo desde su lanzamiento, tanto que incluso ha encabezado las preferencias en plataformas musicales y listas de reproducción.

Si la carrera del cantante hispano de 20 años ya había despegado al colaborar con Ed Sheeran en el sencillo "2step", su colaboración con BZRP le ha permitido trascender las fronteras de España. En YouTube, su "Session #52" ya tiene más de 260 millones de reproducciones, fue número uno en Spotify durante tres semanas y hasta ingresó al 'chart' de Billboard Hot 100.

Sin embargo, Quevedo confesó hace poco que durante la grabación del tema hubo diferencias creativas con Bizarrap. El rapero estaba en entrevista con el programa "La Resistencia", cuando el DJ envió un mensaje de voz al conductor en el que le pedía que le consultara algo clave a su entrevistado.

Quevedo y la parte que quiso eliminar de su "Session #52"

"Pregúntale a Quevedo qué me dijo cuando nos juntamos. Nosotros hicimos la sesión en Buenos Aires, pero la terminamos en Madrid. Pregúntale qué parte quería sacar él de la canción", se escuchó que BZRP decía en el audio.

Fue entonces que Quevedo reveló algo que dejó sorprendido al presentador. El artista manifestó que quiso eliminar el estribillo que dice "Quédate" de la "Session #52", la más coreada de su canción. Bizarrap, sin embargo, le recomendó algo: "No, amigo, esa es la mejor parte".

Según Quevedo, los motivos para eliminarla es que no le parecía que fuera para un BZRP Music Session. "A mí me encantaba el estribillo de 'Y nos fuimos en una...', ese me molaba mucho la melodía y me parecía como más arriba", señaló el cantante. Y agregó que el "Quédate" le parecía muy afín a un tema futbolero, como un "Waka Waka".

La parte que quería sacar Quevedo de la session y el trabajo de un productor como @bizarrap 🙏 pic.twitter.com/8I6GAlKQM7 — Agustín Gennoni (@agustingennoni) September 13, 2022

Las Music Session de Bizarrap

A la fecha, el DJ Bizarrap ha lanzado un total de 52 sesiones con exponentes de la música urbana hispanoamericana. Todo inició hace tres años, cuando se juntó con el 'freestyler' argentino Lucas Lautaro Helou, más conocido como Kodigo, para lanzar la primera de sus sesiones, y desde entonces se ha mantenido imparable.

Por su cabina de grabación han pasado muchas celebridades del mundo 'freestyle', como Bhavi, Trueno, Zanto, Mesita, Cazzu, entre otras. También han colaborado con el productor de la gorra y los lentes, otras estrellas de la música latina como Nathy Peluso, Nicki Nicole, Nicky Jam y Anuel AA.



Pero quizás el momento más aclamado de Bizarrap fue la sesión que grabó con Residente —la número 49—, en la que el puertorriqueño le tiró algunas letras afiladas a J Balvin que consiguieron viralizar el nombre del argentino. Otras sesiones resaltantes son las de Paulo Londra, Villano Antillano y, por supuesto, Quevedo.

