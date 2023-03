Constantinos Tsobanoglou, nombre real de Costa Titch, nació en Sudáfrica, en el seno de una familia multicultural: su madre era del país africano y su padre, de nacionalidad griega. | Fuente: Twitter

El último fin de semana, murió de manera repentina el famoso rapero sudafricano Costa Titch, después de presentarse en un festival de música. El artista de 28 años estuvo cantando sus mejores temas en el escenario y se cayó al piso desde una altura considerable.

Constantinos Tsobanoglou -su nombre verdadero-, logró ponerse de pie, pero segundos después se volvió a desplomar. Tras este incidente falleció y su familia emitió un comunicado cpor medio de las redes sociales.

"Es con profundo dolor que nos vemos en la necesidad de reconocer su fallecimiento en este momento. Estamos agradecidos con los socorristas y con todos los que estuvieron presentes en sus últimas horas. La muerte ha golpeado trágicamente a nuestra puerta, robándonos a nuestro amado hijo, hermano y nieto. Constantinos, a quien Sudáfrica había llegado a amar e idolatrar bajo el nombre artístico de Costa Titch”, se lee.

El Ultra South Africa, festival en el que se desvaneció mientras cantaba, también lanzó un comunicado lamentando esta pérdida. "Costa era una voz estimulante en la escena amapiano de Sudáfrica: un talentoso rapero, bailarín, cantante, compositor, colaborador y amigo del festival".

Costa Titch era una estrella en ascenso. Su estilo de rap combinaba la cultura y las lenguas indígenas de Sudáfrica con subgéneros del rap internacional como el trap, originaria de la próspera escena hip-hop de Atlanta.

Muere el rapero #CostaTitch; se DESPLOMÓ en el escenario durante su presentación en el festival Ultra realizado en #Johannesburgo, #Sudáfrica. Investigan su muerte. #12marzo pic.twitter.com/aeTkv6ITzq — @UlisesMtv (@UlisesMtv) March 12, 2023

El rap se viste luto

Así como la muerte del rapero sudafricano sacudió la industria, también lo fue el fallecimiento de Pop Smoke. Él murió después de que dos personas le dispararon dentro de su casa en Hollywood Hills. De acuerdo con las autoridades, eran dos asaltantes quienes ingresaron e hirieron gravemente al artista. Después de acabar con su vida, huyeron del lugar.

Bashar Barakah Jackson, nombre verdadero del intérprete, fue llevado al Centro Médico Cedars-Sinai en West Hollywood, donde no pudo resistir a las heridas de gravedad por lo que lo declararon muerto.

Pop Smoke nació en Nueva York y uno de sus más grandes temas es 'Welcome to the Party' que se posicionó como al número uno en Estados Unidos y, además, tuvo un remix con Nicky Minaj.

Otras canciones exitosas que lanzó fueron 'Mpr', 'Flexin' y 'Dior'. Para una entrevista en la revista XXL, la última que dio antes de morir, aseguró que cuando uno es afroamericano en Estados Unidos solo tiene tres opciones: jugar básket, vender droga o ser rapero: "Hice las tres y era bueno en todas ellas. Lo de rapear es solo otro paso en mi vida. No hay modo de saber que haré después de esto", aseguró.

Con solo dos años de carrera artística, tuvo colaboraciones importantes y no solo con Nicky Minaj, también con Travis Scott en el tema 'Gatti', que pertenece a su álbum recopilatorio donde Rosalía participa.

Dos semanas antes de morir, había lanzado su último disco 'Meet the Woo 2', que era una continuación del anterior. La muerte de Pop Smoke se suma a la lista de muertes en torno al mundo del rap, en estos dos últimos años Nipsey Hussle, XXXTentacion, Jimmy Wopo, Takeoff y PnB Rock.





