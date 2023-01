A los 16 años, a Elena Huelva le diagnosticaron un tipo raro de cáncer en los huesos, llamado sarcoma de Ewing. | Fuente: Instagram / Elena Huelva

La influenciadora española Elena Huelva (Sevilla, 2003) falleció a los 20 años el último martes, después de ser diagnosticada en el 2019 con el sarcoma de Ewing, un inusual tipo de cáncer que afecta a los huesos o el tejido blando alrededor de los mismos.

Su muerte fue confirmada por su familia a través de redes sociales. "Desde esta mañana Elena os baila y os mira desde su estrella", publicó su hermana Emilia en sus historias de Instagram, donde compartió recuerdos de quien fue una inspiración para muchas personas.

Con 952 mil seguidores en Instagram, la historia de Elena Huelva puso en relieve la necesidad de invertir más recursos en investigaciones contra el cáncer. A sus 16 años, un dolor en la pierna fue el síntoma detonante para dar con el tumor que padecía.

Desde entonces, la joven influencer emprendió una campaña de resiliencia bajo el lema #MisGanasGanan, en la que transmitía a quienes la siguen en redes sociales un mensaje de optimismo frente a una enfermedad que suele afectar a niños, adolescentes y jóvenes adultos, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El año pasado, en enero, Huelva publicó su libro "Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente", en el que evidenciaba su espíritu de lucha ante la enfermedad contra la cual le había tocado batallar a su corta edad.

Famosos se despiden de Elena Huelva

El tumor del sarcoma de Ewing se origina, generalmente, en los huesos largos de los brazos y las piernas, así como en la pelvis, el tórax, el cráneo o los huesos planos del tronco, de acuerdo con la mencionada institución de EE.UU. A Elena Huelva le dieron de alta al principio de su enfermedad, pero meses después el cáncer brotó de nuevo en sus pulmones.

Ella convirtió su lucha en una historia que permitió generar conciencia. Creaba contenido para mostrar las transfusiones de sangre o plaquetas por las que atravesaba. Enseñaba los medicamentos que consumía para combatir el dolor y también las sesiones de quimioterapia que terminaron por dejarla sin cabello.

En la última publicación que hizo en su cuenta de Instagram, Elena Huelva escribió: "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos siempre".

Celebridades de Hispanoamérica, como Alejandro Sanz, Aitana o la presentadora Ana Obregón, quien además perdió a un hijo debido al sarcoma de Ewing, se despidieron de ella con comentarios en los que le agradecían su ejemplo de fortaleza.

