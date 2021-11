El villano más famoso de México, Enrique Rocha, falleció a los 81 años el domingo 7 de noviembre de causas naturales, según uno de sus trabajadores. | Fuente: Twitter

El reconocido actor Enrique Rocha falleció a los 81 años en México el domingo 7 de noviembre, de acuerdo con las declaraciones de Óscar Espejel, uno de los trabajadores del artista. Asimismo, aseguró que su fallecimiento se dio por causas naturales:

"El señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente, fue todo muy rápido y de manera natural", dijo para el diario El Universal.

Enrique Rocha era bastante famoso en México ya que en la mayoría de telenovelas que trabajó, hizo el papel de villano. Uno de sus papeles más recordados fue el de León Bustamante, padre de Diego (Christopher Von Uckermann), en la novela “Rebelde”.

Sin embargo, su trayectoria inició en 1964 con la clásica obra de teatro, Hamlet, de William Shakespeare, para después darle paso a la televisión con “La mentira”, que lo llevó a la fama inmediatamente. También formó parte de “Dos mujeres, un camino”, “El privilegio de amar”, “Rubí”; y le dio la voz a Bagheera (la pantera negra) en la versión live action de “El libro de la selva” (2016).

Familiares y amigos se reunieron en una funeraria de la Ciudad de México para despedir al actor #EnriqueRocha quien falleció el día de hoy, 7 de noviembre a los 81 años edad. pic.twitter.com/LeaKYrYg7Z — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) November 8, 2021

Famosos se despiden de Enrique Rocha

Tras enterarse de la muerte de Enrique Rocha, actores, actrices, productores de tv y más se pronunciaron por medio de sus redes sociales enviando el pésame a la familia y recordando los mejores momentos de su compañero.

El productor mexicano Reynaldo López fue uno de los primeros en despedirse: "Tremenda pérdida para el mundo del espectáculo, una leyenda mi querido y admirado Enrique Rocha, Dios bendiga al buen 'Rochón'. Lo vamos a extrañar. Q.E.P.D.", se lee en un tuit.

La actriz Érika Buenfil también le dejó un mensaje en redes: “Con profundo dolor me entero del sensible fallecimiento de un gran señor. Lo llevo en mi corazón. Actor, compañero, un caballero en toda la extensión de la palabra. Descanse en paz”, escribió.

