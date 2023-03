Lance Reddick en su papel para la serie "Intelligence", estrenada en 2014. | Fuente: IMDB (Cortesía de CBS Photo Archive)

Lance Reddick, actor de "The Wire" y de la saga "John Wick", murió este viernes a los 60 años, informó su publicista a la prensa estadounidense.

"Reddick falleció de repente esta mañana de causas naturales", detalló el comunicado de Mia Hansen a la agencia AFP.

La estrella estadounidense se encontraba en medio de la promoción de "John Wick 4", protagonizada por Keanu Reeves y prevista para estrenarse la próxima semana en Estados Unidos.

En su más reciente post en Instagram, el jueves, se le ve en su casa con cuatro perros, en un guiño a la taquillera saga de acción que arranca con la muerte de un cachorrito.

De acuerdo con los medios locales, Reddick fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles (EE.UU.). "Lance será muy extrañado", escribió su publicista sobre el intérprete nacido en Baltimore, en diciembre de 1962.

Lance Reddick durante su paso por la aclamada serie "The Wire". | Fuente: HBO

La trayectoria de Lance Reddick

El primer gran éxito de Lance Reddick en la pantalla chica fue en el 2000, en la cuarta temporada de la serie dramática "Oz", en la cual interpretó a un detective encubierto que termina en la prisión.

Poco después vino el papel por el cual es más recordado, en la serie "The Wire", considerada una de las mejores de televisión, y que revela el intrincado mundo de las drogas en Estados Unidos.

En ella, Reddick interpretó al teniente de la policía Cedric Daniels, a cargo del equipo de narcóticos, y compartió la pantalla con Idris Elba, Dominic West, el recientemente fallecido Michael Kenneth Williams, y el adolescente Michael B. Jordan.

Luego de trabajar en la serie de televisión "Fringe" como un agente de seguridad, el actor fue fichado para la primera entrega de "John Wick", en la cual da vida a Charon, el conserje de un hotel en Nueva York.



Lance Reddick y Asia Kate Dillon en "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum". | Fuente: Netflix

Otros papeles en su carrera

Con más de cien créditos entre cine y televisión, Lance Reddick deja en producción "Ballerina", película que protagoniza junto a Ana de Armas y Keanu Reeves, también derivada de John Wick.

Tampoco se deben olvidar sus roles televisivos en "Law & Order", "Lost", "CSI: Miami", "American Horror Story: Coven" y "Resident Evil". Hasta participó en videojuegos como "Destiny" y "Horizon Zero Dawn".

Entre sus papeles para el séptimo arte, destacaron los de "Godzilla vs. Kong", "Little Woods", "The Guest", "I Dreamed of Afric", "Grandes esperanzas", etcétera.

El actor, oriundo de Baltimore, era casado con Stephanie Reddick, y tenía dos hijos Yvonne Nicole y Christopher.



(Con información de AFP).

