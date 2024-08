Murió Patti Yasutake, actriz de 'Star Trek' y 'Beef', tras perder la batalla contra el cáncer

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La famosa actriz Patti Yasutake, conocida por sus papeles en Star Trek y Beef, murió a los 70 años. Fue su mánager Kyle Fritz quien emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de su representada. De acuerdo con el mensaje, la artista falleció el 5 de agosto en un hospital de Santa Mónica, Estados Unidos, tras perder la batalla contra el cáncer.

"Patti fue mi primera clienta cuando comencé hace más de 30 años. Disfrutábamos cada día que trabajábamos juntas y extrañaré su espíritu, talento y tenacidad, pero sobre todo su amistad", dijo a Variety.

El último papel de Patti Yasutake fue Beef, el drama de Netflix donde le dio vida a Fumi Nakai, la madre del esposo de June (Ali Wong), George (Joseph Lee). A lo largo de su carrera, la actriz ha sido reconocida no solo por sus habilidades actorales, también por su representación de personajes asiático-americanos en la televisión y el cine. Su presencia en la pantalla ha ayudado a romper estereotipos y a abrir puertas para otros actores de origen asiático en la industria del entretenimiento.

La trayectoria de Yasutake es un testimonio de su talento, perseverancia y capacidad para evolucionar en una industria en constante cambio. Desde sus primeros días en pequeños papeles hasta su icónica interpretación en Star Trek: The Next Generation, ha dejado una marca indeleble en el mundo del entretenimiento.

Patti Yasutake en "Star Trek: The Next Generation" (1987).Fuente: Paramount Domestic Television

La trayectoria de Patti Yasutake

Patti Yasutake es una actriz estadounidense de ascendencia japonesa, conocida por su versatilidad y talento en la actuación tanto en televisión como en cine. Nacida el 6 de septiembre de 1953 en Los Ángeles, California, Patti ha construido una carrera notable a lo largo de varias décadas, ganándose el reconocimiento y el respeto dentro de la industria del entretenimiento.

Comenzó su carrera en el mundo de la actuación en los años 80, realizando papeles menores en series de televisión y películas. Su dedicación y habilidad para interpretar una variedad de personajes la ayudaron a establecerse rápidamente en el competitivo mundo de Hollywood.

El papel más conocido de Patti Yasutake fue el de la enfermera Alyssa Ogawa en la aclamada serie de televisión Star Trek: The Next Generation. Interpretó a este personaje recurrente desde 1989 hasta el final de la serie en 1994, y también apareció en las películas derivadas de la serie, como Star Trek: Generations (1994) y Star Trek: First Contact (1996). Su actuación como la enfermera Ogawa le permitió ganar una base de seguidores leales y ser reconocida por su contribución al universo de Star Trek.

Además, ha aparecido en numerosos programas de televisión populares, incluyendo MacGyver, ER, The Closer, y Grey's Anatomy. Sus apariciones en estas series han demostrado su capacidad para adaptarse a diversos géneros y personajes, desde drama médico hasta procedimentales policiales.

En el cine, Patti Yasutake ha participado en películas como Stop! Or My Mom Will Shoot (1992) y The Wash (1988), mostrando su rango actoral en producciones de comedia y drama. Aunque sus papeles en el cine han sido menos prominentes en comparación con su trabajo en televisión, han contribuido a su reputación como una actriz talentosa y confiable.

Patti Yasutake interpretó a Fumi, una famosa escultora de sillas, en la serie "Beef", de Netflix.Fuente: Netflix

Actores de Star Trek que fallecieron

- Barbara Baldavi

La recordada actriz de la primera temporada de la famosa serie Star Trek falleció a los 85 años. Según informó su hijo Marc D'Agosta a The Hollywood Reporter, la también exdirectora de audición murió a causa de una insuficiencia renal congestiva en su domicilio en Manhattan Beach, Estados Unidos, el último domingo 31 de marzo.

Baldavi, quien hizo extensas apariciones en pequeños papeles en series de televisión y largometrajes entre 1966 y 1993, se hizo conocida, principalmente, por su papel de la oficial de control Angela Martine en dos episodios de Star Trek, de NBC, en 1966.

- Gary Graham

El actor conocido por interpretar al embajador Soval en la icónica serie Star Trek: Enterprise, falleció el último lunes 22 de enero. Fue su esposa Becky Graham quien confirmó a The Hollywood Reporter que Gary murió de un paro cardiaco en el hospital de Spokane, en Washington, Estados Unidos, a los 73 años.

En ese sentido, la actriz Susan Lavelle, exesposa del artista también confirmó el deceso del actor en un sentido mensaje en sus redes sociales donde se le ve en fotografías con él.

Podcast recomendado A veces en expresiones culturales encontramos el deseo de cómo querríamos que funcione la sociedad. Ése es el caso con la franquicia Star Trek, Viaje a las Estrellas, compuesta de varias películas y series que vienen siendo producidas por varias décadas. Nació con la intención de mostrar un futuro ideal, en el que la humanidad colabora para explorar el espacio. Donde no hay discriminación racial, por ejemplo. Entonces, si representa una sociedad deseable, ¿qué muestra acerca de la economía dentro de la sociedad que nos muestra? ¿Usan dinero? ¿Se aplican las reglas de la economía clásica? - Futuro Hoy, El modelo económico en Viaje a las Estrellas Leer más Marginal | podcast MARGINAL | EP094 | La economía en Viaje a las Estrellas