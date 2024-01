Murió Gary Graham, protagonista de 'Star Trek: Enterprise', a los 73 años

Gary Graham, actor conocido por interpretar al embajador Soval en la icónica serie Star Trek: Enterprise, falleció el último lunes 22 de enero. Fue su esposa Becky Graham quien confirmó a The Hollywood Reporter que Gary falleció de un paro cardiaco en el hospital de Spokane, en Washington, Estados Unidos, a los 73 años.

En ese sentido, la actriz Susan Lavelle, exesposa de Gary Graham, también confirmó el deceso del actor en un sentido mensaje en sus redes sociales donde se le ve en fotografías con Graham.

“Es con profunda tristeza que comunicamos que Gary Graham, mi exesposo, increíble actor y padre de nuestra hermosa única hija juntos, Haylee Graham, falleció. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haley. Su esposa, Becky, estaba a su lado”, escribió Lavelle en un post en su Instagram.

Asimismo, Susan Lavelle contó que conoció a Gary Graham cuando tenía 20 años en el momento en que Graham actuaba junto a Eric Pierpoint para formar el “dúo de estrellas” de la serie televisiva de Fox, Alien Nation. “Él ya había estado en películas como All the Right Moves con Tom Cruise. Por supuesto, Gary tiene muchos más créditos”, resaltó.

La excónyuge de Gary Graham recordó al actor como alguien “divertido, con sarcástico sentido del humor pero amable. “Luchó por lo que creía, un cristiano devoto y estaba tan orgulloso de su hija, Haylee”, señaló.

Finalmente, Susan Lavelle se despidió de su exesposo pidiendo a sus seguidores que oren por su hija Haylee Graham. “¡Vuela alto hacia los cielos Gary! Gracias por nuestro viaje y gracias por los regalos que me dejaste en la actuación, mi amor a los caballos y lo más importante, nuestra hija”, concluyó.

Gary Graham murió de un paro cardiaco, confirmó su esposa Becky Graham. | Fuente: EFE

Haylee Graham se pronunció sobre la muerte de su padre Gary

Haylee Graham resaltó que su padre Gary Graham vivía por medio de un aparato que le permitía vivir pero que este “sería retirado del soporte vital pronto” De igual manera, agradeció a las personas que la han contactado para darle sus condolencias.

“Mi papá tenía mucho más que quería hacer pero descanso en el hecho de que estará en el reino eterno y tendrá mucho más que hacer allí", declaró Haylee Graham a People.

"Pido que todo el mundo aproveche esta oportunidad, en este preciso momento, para decirle a tus padres que los amas. Si quieren verte, por favor ve a verlos. Si te extrañan, por favor haz tiempo para ellos", reflexionó.

¿Quién fue Gary Graham, actor de 'Star Trek'?

Gary Rand Graham fue un actor y músico estadounidense. Cuenta con más de 50 años de carrera en el mundo del entretenimiento haciendo diversos papales en series de televisión y películas. Gary Graham hizo del embajador Soval en Star Trek: Enterprise entre el 2001 y 2005.

Del mismo modo, actuó como el oficial Ragnar en Star Trek: Of Gods and Men en el 2007 y Star Trek: Renegades entre el 2015 y 2017. Gary Graham se hico conocido también por su papel del detective Matthew Sikes junto a Eric Pierpoint como George Francisco, en la popular serie Alien Nation, de Fox entre 1989 y 1990.

Por otro lado, Gary Graham también participó en la serie Moonlighting, junto a Bruce Willis. También estuvo en otras series como: El increíble Hulk, Knots Landing, TJ Hooker , The Commish, Renegade , Ally McBeal , JAG , y Crossing Jordan.



Gary Graham junto a Eric Pierpoint en popular serie de Fox, Alien Nation.Fuente: Fox